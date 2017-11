El Chañar: acusado de abusar de la hija de 9 de su pareja

En una audiencia que se realizó ayer, el juez Mauricio Zabala avaló el pedido de la fiscalía y acusó al hombre de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y agravado por haber sido cometido contra una menor, aprovechando la situación de convivencia preexistente.

Por su parte, la defensora oficial de los Derechos del Niño y el Adolescente, Marcela Robeda, adhirió a la acusación presentada por la fiscalía.

Abusos bajo amenaza

Durante la audiencia, la fiscal Natalia Othaz detalló que los abusos ocurrieron en fechas indeterminadas, durante 2016 hasta el 23 de marzo de este año.

El horror se desataba cada vez que la madre de la víctima salía de la vivienda, ubicada en la localidad de San Patricio del Chañar, y el agresor aprovechaba para cometer los abusos.

En medio de ese calvario, la víctima no sólo no tenía a quién pedirle ayuda, sino que además recibía amenazas del hombre para que no le contara nada a su madre.

Fue ya con 10 años que la niña pudo revelar lo que realmente sucedía cuando se quedaba a solas con la pareja de su mamá. Luego de la devastadora noticia, su familia radicó la denuncia pertinente contra el agresor.

Además de la acusación, el juez le dictó al hombre una prohibición de acercamiento absoluta a la víctima por el plazo de cuatro meses, tiempo establecido para realizar la investigación de la causa.

La defensa del acusado estuvo a cargo de la defensora oficial Verónica Zingoni.