El violento ataque ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 22:30. En ese momento, el joven boxeador de 20 años cayó a la casa de su ex pareja, donde comenzaron a discutir. “Le decía que, si no estaba con ella, que no iba a estar con nadie. Incluso él se cortaba y le echaba la culpa a ella como diciéndole ´Mirá lo que me hacés hacer”, explicó la hermana de la víctima de violencia de género.

Ella salió de la casa en busca de uno de sus hijos. Fue en ese momento que su ex pareja la alcanzó y le asestó una puñalada en el abdomen y un puntazo en las costillas. “Volvió caminando como pudo, se agarraba al costado y le decía que le dolía, mientras que este pibe le iba diciendo que tenía que decir”, explicó la hermana.

Es que, el agresor planteó toda una escena que nunca sucedió. “Nos dijo que unos pibes de atrás le habían dicho cosas a mi hermana y que el saltó a defenderla, pero que de la nada uno de ellos, la apuñaló”, contó la joven y aclaró que fue el mismo agresor quien llamó a una ambulancia “como haciéndose el bueno”.

La víctima fue atendida en el hospital local, pero debido a la zona donde fue apuñalada, fue derivada de urgencia al Castro Rendón en Neuquén capital. “Tuvo que ir al quirófano para descartar que la herida no le haya afectado nada. Gracias a Dios no le perforó ningún órgano”, agradeció la hermana.

Recién el lunes recibió el alta médica y volvió a su casa. Allí volvió a mantener la versión que había dado su ex pareja; pero ante las preguntas de sus familiares, la joven admitió que eso era mentira y que diría la verdad.

Su hermana indicó que al día siguiente radicó la denuncia en la Comisaría 13 y tras ello le impusieron al joven boxeador una prohibición de acercamiento de 200 metros con respecto a la víctima y su casa.

“Violó la restricción porque el miércoles se apareció de nuevo en la casa. Llamamos a la Policía, lo detuvieron y lo largaron al toque”, expresó indignada la hermana de la víctima, porque incluso contó que el joven “volvió a la casa, lavó el cuchillo y lo tiró debajo de la cama. Mi hermana lo encontró”.

La amenazó de muerte

“Ella estaba muy amenazada. Este pibe la golpeaba muchísimo, pero ella por miedo no nos contaba”, contó la joven al hablar de la violencia que sufría su hermana cuando estuvo en pareja con el ahora denunciado. Aseguró que habían salieron durante dos años y que la relación había terminado hace poco más de un año, pero él siempre volvía a molestarla.

Incluso confió que los hijos de su hermana le tenían miedo a este chico. “Ella vive con sus cuatro hijos (de entre 6 a 11 años) y este pibe, esa noche, la amenazó con matarla, con prenderle fuego la casa y quemarles a sus hijos. Por eso, tenía miedo y no quería decirnos que había pasado realmente”, expresó su hermana.

Por ahora, la joven cuenta con rondines diarios en su vivienda, pero su hermana aseguró que siente que su hermana está “desprotegida”, ya que el agresor vive a escasas cuadras de la casa de ella. “Y sino la cuenta, si no llegamos a frenarlo o ayudarla”, se preguntó.

