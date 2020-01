Horas después, Bernasconi envió un audio al ciclo Los ángeles de la mañana para dar su versión sobre las risas que se escuchan en el video que grabó su marido.

“Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo”, aseguró y recalcó que su familia tiene “la conciencia súper tranquila”.

“Sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida. No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea", concluyó.

En la noche del martes, la modelo se había expresado en las redes sociales luego de que sus seguidores le consultaran al respecto. “Jamás haríamos una cosa así, alguien lo hizo y no sabemos quién fue”, respondió, pero enseguida decidió bloquear los comentarios en sus posteos.

Josefina, la hija mayor de Álvarez Castillo también acudió a las redes sociales para en defensa de su familia. “Voy a aclarar un par de cosas en relación al video que se viralizó”, comenzó diciendo en Instagram Stories. “Sí, el chancho lo tiraron a nuestra pileta desde un helicóptero. El chancho estaba muerto y desacuerado (sin piel). Papá no lo tiró. Yo misma lo vi tirándose al agua para sacarlo de la pileta”, indicó la joven.

“El chancho estaba muerto. Muerto como todas las vacas, cerdos y pollos que consume el gran porcentaje de la población argentina. Si querés aportar un poco de luz a este mundo, dejá de proyectar tus oscuridades en un video viral (qué fácil) y dejá de comer carne”, agregó.

