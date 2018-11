Buenos Aires. ¿Uno menos en la Academia? El DT de Racing Club, Eduardo Coudet, admitió que el mediocampista chileno Marcelo Díaz tiene “comprometido un menisco” en la rodilla izquierda y evaluará una operación que lo marginará el resto de la temporada. “Me preocupa Marcelo Díaz, no lo veo bien de su lesión. No sé si no lo perdemos porque tiene un menisco comprometido”, reveló el DT a radio La Red.