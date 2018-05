"El Cholo y algunas figuras argentinas no se bancan"

Por eso, fiel a su estilo, LM Neuquén consultó a personajes del fútbol nacional y el más contundente fue “el Flaco” Hugo Lamadrid, ex Racing y famoso por sus tuits simpáticos. “Sampaoli tiene contrato hasta Qatar. Salvo una catástrofe en este mundial, debería seguir. Ahora, es cierto que Simeone es el candidato natural, pero no lo veo dirigiendo a algunos jugadores que hoy están porque creo que no se bancan mutuamente”, tiró la bomba el Flaco, aunque evitó dar nombres. En tanto, Hernán Castillo, periodista de TNT Sports, coincidió en que hay que bancar a Sampa hasta 2022 y dijo que “Simeone y Gallardo tienen perfil de selección para más adelante”. En cambio, el popular entrenador Ricardo Caruso Lombardi afirmó sin dudar a este diario que el Cholo “tiene que ser el próximo técnico de la selección”. En sintonía, Mauro Laspada, entrenador de Roca, consideró que “el Cholo debería tener la puertas abiertas de la Selección”, pero que en su lugar no se “expondría a las críticas que hay acá, siendo que está en un gran club y puede hacer y deshacer a su antojo”.

6 títulos de Simeone

En el Atlético. Dos ligas de Europa (2012-2018), una liga española (2014), Supercopa de Europea (2013), una Copa del Rey (2013) y Sup. de España.

