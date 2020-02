"Mintió y ensució a una escuela, a un grupo. Hay imágenes y tengo testigos en el pelotón que no ocurrió lo que él dijo", afirmó.

Según Kollrich, el altercado se generó cuando "Navarrete se paró para recibir una Coca Cola de su grupo de asistentes y los que veníamos atrás lo teníamos que esquivar. Eso puede provocar un accidente. Se lo señalé y no le gustó. Me contestó que no tenía otra forma. ‘Si podés, andá a la orilla y después volvé al pelotón’, le dije. Me tiró la botella por la espalda y ahí empezó todo. Se acerca el hermano y empiezan a pegarme uno de cada lado. Fueron dos o tres minutos de insultos, de maltrato", contó, pero la situación fue empeorando.

"En un momento no aguanto más, arrebato a uno y se cae un compañero de Roly. Entonces ahí él me agarra el manubrio, frenamos y me tira una mano. Intento defenderme. Él mismo me pide que paremos, pero luego se acerca más gente y me vuelve a atacar. Hasta la madre empieza a tirarme piedras y la mujer a insultarme. Eran como cinco personas las que me patotearon. Me pegaron en la espalda, en el ojo y me rompieron el casco y los lentes", describió.

"Como docente -agregó- yo tengo una responsabilidad ante la sociedad y no tengo antecedentes. En cambio, Navarrete miente cuando dice que nunca le ocurrió algo así. Tuvo muchos altercados. En la Vuelta de Mendoza lo bajan por pelear con los organizadores, en La Vuelta al Valle ha tenido problemas", recordó.

Kollrich asumió su parte porque "como docente no puedo defenderme haciendo como que no hice nada porque también levanté las manos. Y por eso yo mismo le dije al organizador que como ejemplo debería descalificarnos. Pero lo primero que hacés cuando te atacan es levantar las manos. Ahora, de ahí a mentir descaradamente para ensuciar mi nombre es injusto", concluyó.

