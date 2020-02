image.png

“No me hace menos hombre decir que me pegaron o que lloré todo el viaje de vuelta, porque vine después de 5 meses a compartir con mi familia y me termina pasando esto”, lamentó Navarrete, a quien aún le dura la bronca por el triste y lamentable episodio.

Siguiendo con su relato, agregó: “Mi vieja y mi hija iban al lado en la camioneta y vieron todo, eso es lo que más me duele”. Roly culminó con hematomas y otras secuelas tras la batalla.

Y culminó con una inteligente reflexión: “Esto no le hace bien a ninguno, siempre trato de dar el ejemplo de entrenar y esforzarte para ser mejor que uno mismo, agradeciendo a Dios en cada carrera y mensaje de las redes. Lamentablemente son cosas que pueden pasar en una carrera, pero no esperaba que me pase a mi ni quiero que vuelva a pasar, porque no soy así”.

