El Roly Navarrete pasa las fiestas de fin de año pedaleando

“Desde el primer día estoy con mi señora y mis dos hijas y la verdad que para mí es el plus que necesito, porque soy familiero y sabía que, si venía a San Juan a hacer la temporada completa, tenía que venir con ellas porque o si no mentalmente me juega mucho en contra. Recién vengo de buscar a mis viejos que van a pasar las fiestas conmigo”, contó Roly, quien el domingo ganó la última etapa de la Vuelta a la Bebida en la octava fecha del campeonato sanjuanino.