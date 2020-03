El ciclo Contame tu historia se realizará en las redes

View this post on Instagram

#Contametuhistoria Continuamos con el ciclo de charlas Contame tu historia. El encuentro será a través de un video en vivo desde nuestra página de instagram. Se abordará la temática “Don Jaime, un amor eterno por Neuquén", haciendo hincapié en su vida personal y su amor por la ciudad de Neuquén, en la que ha dejado huellas imborrables. #PresentesEnCasa #MuseoParajeConfluencia #NeuquénCapital #CiudadCulturalyDeportiva