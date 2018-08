El único yerro del modesto conjunto chileno fue pecar de la inclusión de Jonathan Requena, que fue inscripto en dos equipos diferentes dentro de la misma edición del trofeo.

Por eso, los trasandinos debieron conformarse con las fotos felices del 2 a 1 conquistado en Buenos Aires y el lamento ante la noche brillante de Nicolás Navarro en Chile, atajando para un 10 y sosteniendo a un equipo que sigue en deuda con todo, a pesar de alcanzar otro objetivo.

Cómo no va a estar preocupado el hincha azulgrana, que ayer siguió por tele las acciones y se agarró la cabeza ante cada intervención del 1 argentino. Una decena de veces el gol fue evitado por el arquero, que sobre el pitazo final del ecuatoriano Carlos Ruiz perdió en el duelo ante Matías Donoso.

Así, el dueño de casa construyó el 1 a 0 que quedó corto ante el fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que tras el Requena gate revirtió la placa construida en el campo (2 a 1 para los chilenos), a 3 a 0 a favor de San Lorenzo.

"No tuvimos nada que ver con el fallo, jugamos mal. Pero es una vergüenza que me cagaron a piedrazos”. "Siempre se meten contra Argentina, y ellos (los chilenos) se la dan de ejemplo, pero no son ejemplo de nada”.Nicolás Navarro. Arquero de San Lorenzo

Tristemente célebre

Requena fue uno de los 30 nombres de Defensa y Justicia en la lista de buena fe ante América de Cali. El pecado de la institución que preside Marcelo Salas fue usarlo en el Nuevo Gasómetro.

La dirigencia del CASLA tomó nota y construyó la objeción que tuvo lugar por parte del órgano.

En lo que no hubo vuelta atrás fue en el público de Temuco: hostil, con ganas de que la justicia deportiva llegara sobre el verde césped. Sólo el brillante Navarro no dejó que se cumplan sus deseos.