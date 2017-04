El Ciclón se queda sin nafta y el Gasolero lo aprovechó

La derrota puso en vilo al uruguayo Diego Aguirre, que el próximo martes podría jugarse su puesto si el sueño de la Copa Libertadores también se frustra.

Los primeros 45 minutos fueron bastante monótonos, sin mayores emociones a lo largo de los primeros 30. El Ciclón, con un deslucido Néstor Ortigoza, trató de apoderarse de la pelota pero sin concretar jugadas ofensivas. Belluschi casi desaparecido y Blandi sin pelotas claras para definir mostraron parte de la realidad del equipo del uruguayo Diego Aguirre, que tuvo a Bautista Merlini como el único destacado en el primer tiempo.

Justamente el mediocampista tuvo la única chance para el local con un potente disparo desde afuera del área grande que exigió al arquero Ibañéz. Temperley, que casi no había cruzado el mediocampo, tuvo su posibilidad a la jugada siguiente. El ataque de la visita parecía aislado, cuando un bombazo del ex azulgrana, Leonardo Di Lorenzo, con complicidad de las manos flojas de Torrico pondría el sorpresivo 0-1 para Temperley, resultado con el que terminaría el primer tiempo, que motivó algunos silbidos que bajaron de las tribunas.

Ya en el complemento, el Ciclón saldría como una tromba hacia el arco de Ibáñez, que poco a poco se iría convirtiendo en figura ante una defensa que hacía agua ante el embate del Ciclón.

Una mayor movilidad de Botta, protagonismo de Belluschi y profundidad de Merlini fueron contenidas por el uno de Temperley, que incluso le sacó una pelota al ángulo al mediocampista.

Recién a los 20m del segundo tiempo, el equipo que dirige Gustavo Álvarez pudo respirar un poco y cruzar el mediocampo. Al inicio había tenido una oportunidad en los pies de Ozuna, que perdió un mano a mano con Torrico tras una corrida por la izquierda del equipo celeste.

El paso de los minutos desinfló al local que incluso tuvo que cambiar a Belluschi y Botta que salieron lesionados. Al promediar los 30, Temperley se acercó de nuevo al arco de Torrico y Escobar retomó de afuera y se fue cerca.

A los 40 minutos, Ibáñez le contuvo un cabezazo a Bergesio, y a la jugada siguiente Alexis Zárate estampó un disparo en el travesaño.

Temperley cerró siendo dueño del balón y el Ciclón despidiendo las chances en el torneo local.

2 partidos consecutivos perdió el Ciclón.

En la anterior fecha había caído derrotado en Tucumán frente Atlético por la mínima. Ayer sufrió la primera caída en el estadio Bidegain en el año.

"Hace tres años que no hago un gol y uno que no pateo al arco y justo me toca hacerle el gol a San Lorenzo. Estamos en una situación complicada pero luchando para salir”.Leonardo Di Lorenzo. El ex Santo convirtió en el histórico triunfo al Ciclón.

"Vinimos a la cancha de un grande y lo intentamos a lo largo de los 90 minutos. Me voy muy contento por la actuación y así vamos a salir de este momento difícil”.Matías Ibáñez. El arquero fue clave para Temperley en el complemento.

Encima, se le caen soldados

San Lorenzo no pega una. El martes se le viene una final por la Copa Libertadores ante la U Católica y sigue perdiendo jugadores.

En la previa a este partido, se le había caído Ezequiel Cerutti, uno de sus hombres más desequilibrantes en ofensiva por lesión. Ayer salió con una molestia su figura, Fernando Belluschi, y Marcos Angeleri terminó tocado. Ay...