El círculo íntimo de Maradona está en la mira y se vienen nuevas imputaciones

La investigación por la muerte de Diego Maradona sigue adelante, y en las últimas horas se dio a conocer que podría haber nuevos imputados en el proceso, pero no se trataría de personal médico. Según la información que difundió el periodista Sergio Farella, quienes estaría en la mira sería el famoso círculo íntimo del Diez.

Así fue como dieron, en las oficinas de Luque, con documentos en los que se intentaba falsificar la firma del Diez. En tanto, a Cosachov se le encontró un certificado en el cual aseguraba que el ex futbolista estaba ubicado en “tiempo y espacio”, lo cual ella no lo sabía porque jamás había visitado al ex DT.