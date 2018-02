El clásico caliente se sigue jugando fuera de la cancha

Así, con todas las miradas puestas en una dirigencia a la que se acusa de darle concesiones a Boca por encima del resto, explotó la polémica. Matías Lammens y Marcelo Tinelli por el lado de San Lorenzo salieron a sembrar dudas apuntando a Daniel Angelici y Claudio Tapia. Misma suspicacia que había levantado Marcelo Gallardo asegurando que River debería estar con la “guardia alta” por la relación entre el presidente de la AFA, el de Boca y el de la Nación.

Lammens argumentó: “No quiero pensar ni abonar la teoría del complot pero también me siento desilusionado cuando pasan este tipo de cosas. Estoy muy preocupado por los últimos dos arbitrajes”. Encima, después del partido a Tapia se lo vio en el cumpleaños de Carlos Tevez, algo que tampoco cayó bien en el resto de los clubes (ver aparte).

Tinelli se sumó y expresó vía redes sociales. “Es todo tan obvio. ¿Realmente se sorprenden? Era lo que se buscó en su momento. ¿Se acuerdan?”, lanzó el Cabezón y, por supuesto, rápidamente llegaron las respuestas del otro lado.

“No sorprende. Siempre dijimos que la Superliga por razones obvias privilegiaba a una minoría. Deberías revisar tu voto y postura de entonces. Hoy se ven consecuencias por asimetrías económicas de cada plantel que vos votaste. Cuando ganabas todo fuiste contra la AFA de entonces?”, escribió Daniel Ferreiro, vice de Nueva Chicago y uno de los dirigentes más cercanos al presidente de AFA.

Tapia también salió al cruce: “Cuando uno habla primero debe plantearse cosas puertas para adentro, salvo que se hable con cierta intencionalidad. Yo no estoy contento con el arbitraje y soy en parte responsable pero hay que ser cuidadoso”, dijo el Chiqui.

Por último, Daniel Angelici también se descargó. “Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció eso en el partido. Creo que se equivocó para las dos. Ahora, si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA”, afirmó el Tano.

Lo cierto es que hay pocas diferencias entre la vieja y la nueva AFA y en el fútbol argentino casi nada (como siempre) es transparente.

“Fueron dos jugadas de VAR”

“El offside de Tevez fue muy complicado y era una jugada para VAR, por eso no lo veo como un error. La expulsión de Rojas fue la equivocación más grande, pero también era jugada para la asistencia por video”. Así evaluó el desempeño de Silvio Trucco el Director de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo. El ex juez respaldó a Trucco, le bajó intensidad a la polémica y se mostró a favor de la tecnología. “La terna hizo un gran primer tiempo”, cerró.