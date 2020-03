El coach de actores de Separadas llega a Neuquén para romper estructuras

"Si bien hice seminarios afuera de Capital Federal, ir a una ciudad importante como Neuquén, es la primera vez. Además no conozco Neuquén, así que está buenísimo, se genera la adrenalina que uno necesita para trabajar", manifestó Comelli, en diálogo con LMNeuquén.

"El seminario no es sólo para actores, es para todos", sentenció con voz entusiasta. "Yo le voy a dar pelea a la estructura de la gente, por eso es abierto a todos aquellos que quieran participar, tengan o no experiencia en actuación. Hay un mito cultural en la Argentina, se cree que el artista es el creativo, pero la parte creativa la tenemos todos, no sólo los cantantes, los pintores, los escultores o los actores. Cada uno, si se conecta con la parte creativa en el trabajo, le va a ir mucho mejor", afirmó.

Agregó que quienes están conectados con el arte dramático, ya sea en forma profesional, amateur o desde el aprendizaje, se van a encontrar con que no tienen que actuar. "Esa es la desestructura a la cual los voy a enfrentar desde mi humilde lugar", prometió.

"Yo no creo que el actor tenga que estudiar actuación porque si actúa está mintiendo. Como en la vida misma, el que actúa, miente. Por eso, yo siempre apuesto a la verdad . El actor no tiene que mentir, tiene que decir una verdad, disfrazada de un personaje. El punto de partida, siempre es la verdad y, en esa verdad encontrás tu parte creativa, que es lo más verdadero que vos tenés", postuló. Para mi el actor no es lo importante, sino la persona, el ser humano, que es donde los personajes se alimentan. Lo que yo pretendo logra es que la persona, con o sin el título de actor, se sienta cada día más libre para crear el personaje que tiene que componer", indicó.

"El seminario va a ser en un 90% práctica. Las tres primeras horas son de ejercicios, donde se comunican todos con todos, y las últimas dos horas van a ser de improvisación", precisó e inmediantamente se apresuró a subrayar que "el seminario lo vamos a hacer todos, no yo". La experiencia del otro es rica para uno, aún estando cerrado a eso, pero la misma actividad te va llevando a abrirte", recalcó.

"El poder de expresar es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Yo actualmente veo una sociedad enojada, desilusionada, más conectada con la frustración, que con la alegría", dijo y deslizó, que su seminario, como la actuación en general, es una forma de hacer catarsis y canalizar las emociones. "Hay alumnos que llegan con dolor de cabeza y se van re bien", manifestó.

Comelli comenzó abrirse camino en la actuación a los 16 años. Además de trabajar como actor en teatro y televisión, a los 25 años comenzó a dar clases y, más tarde, descubrió su vocación como coach, luego de que una profesora de canto, le pidiera que "le saque" la timidez a una de sus pequeñas alumnas. "Para mi la timidez es fundamental para el actor y para la parte creativa. Es la emoción perfecta para frenar ciertas cosas y no exagerar", dijo y agregó que a partir de su intervención, "a los tres meses la piba estaba saltando en el escenario y ahí arranqué".

Actualmente Comelli tiene un estudio de actuación en el barrio porteño de Villa Urquiza y otro cerca de Plaza Serrano. A su vez, "coachea" a figuras reconocidas del mundo del espectáculo, que acuden a él para preparar algún personaje o para hacer un entrenamiento en forma continua. "Trabajo con actores de Separadas, de películas, obras de Teatro o serie de Netflix, pero yo no los nombro porque soy muy reservado", advirtió.

El seminario intensivo de actuación a cargo de Pablo Comilli tendrá lugar el sábado y domingo, en el horario de 10 a 15, en el Cine Teatro Español. El costo es de 1800 pesos y la entradas se pueden adquirir en a través de Eventpass.

