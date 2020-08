El colchón anticovid de Messi: ¿por qué es eficaz y cuánto sale?

Tiene un alto y asombroso poder de efectividad contra el coronavirus . Según publicó el diario deportivo español "As", la empresa TEC MOON desarrolló un sistema denominado "Viruclean", que neutraliza en un 99,84 por ciento a la pandemia y entre sus clientes destacados figuran Sergio Agüero , Lionel Messi y el español Saúl.

Los expertos aseguran que asegura tanto éxito se debe a que cuando una persona infectada de Covid-19 duerme sobre este colchón, mediante unas nanopartículas que tiene en su tejido, un tratamiento que se le suele dar a ciertas mascarillas para limpiarlas, se consigue eliminar el virus en 4 horas. De esta manera, si el colchón lo usa otra persona más adelante, no se contagiaría.

“Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, explicó Saúl.

A lo que hizo referencia el jugador es que el colchón tiene un sistema de masajes por vibración y calor en los pies, que facilita el sueño. El jugador del Atlético de Madrid es embajador de la marca y es usuario desde hace dos años.

Según el medio, al conocer la existencia de este colchón, Messi habría comprado uno de prueba a 1.000 euros para su casa. Y luego se habría interesado por más. Lo mismo habría hecho el Kun Agüero, amigo de Leo. Otros de los futbolistas interesados fueron Cristiano Piccini (Valencia), Michel Herrero (Valladolid) e Ibrahima Baldé (Oviedo).

Lo mismo ocurrió con los basquetbolistas Rudy Fernández, campeón mundial con España, Fabien Causeur, Santi Yusta, Dino Radoncic, entre otros.