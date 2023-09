Abrió un local de cocina mexicana en Cipolletti

Gabriela llegó hace 10 años a Cipolletti , proveniente de León, Guanajuato. Aterrizó en estas tierras por amor ya que conoció a su esposo por internet, vino y se quedó.

Al poco tiempo de instalarse por estos lados, Gabriela se enfermó porque ya no comía como en su país: “la doctora me dijo que tenía que comer lo que comía allá, o regresar porque mi calidad de vida disminuiría bastante, así que ahí me di a la tarea de investigar cómo hacer la tortilla de maíz acá, que para nosotros es como para ustedes el pan siempre tiene que estar en la mesa” cuenta con felicidad y entusiasmo.

tacos cipolletti

Gabriela estudió durante tres años, buscó proveedores de maíz que fueran como los de México y que obviamente sean aptos para el consumo humano: “tuve errores y aciertos hasta que conseguí la consistencia. Después conocí la Fiesta de Las Colectividades de Neuquén en el año 2016 y me prometí estar en la del próximo año participando y ofreciendo la experiencia de la verdadera comida mexicana y las tradicionales tortillas. Y así fue que me invitaron en 2017 y a la gente le encantó, nos votaron por la mejor comida y ganamos el primer lugar ese año de la fiesta”.

En esos tiempos Gabriela siguió elaborando comida: “Yo trabajaba desde mi casa; vendía barbacoa, al pastor,tinga de pollo, cochinita pibil etc para empresas y eventos. Antes mi emprendimiento se llamaba viva México. Pero lo cambié a Comalli gastronomía mexicana que me identificaba más por cómo empecé con todo esto”, cuenta Gabriela entre pedido y pedido.

Las recetas de sus preparaciones surgen de diferentes lados, algunas son de su madre y otras son recetas tradicionales de algunos estados de la República mexicana. Con el tiempo fue incorporando preparaciones y recetas propias.

Por ahora se pueden encargar tacos suadero, barbacoa, al pastor (vaca) o al pastor (pollo) y tinga de pollo. Todo es sin tacc.

taco mexicano cipo Taco al pastor de res

Con el correr de los días esté será el menú:

Antojitos mexicanos:

Sopes, Gorditas, Flautas de pollo, Flauta sin relleno, Quesadillas fritas.

Botanas:

Totopos (nachos) Preparados, Tostadas, Elotes y esquites

Aguas frescas de: horchata, Jamaica, Pepino y limón, Limón y chía.

Comida corrida:

Pollo a la plancha con arroz, Mole, Sopas, Chiles rellenos, Enchiladas, Entomatadas

Guisos , Frijoles , (la comida corrida irá variando con el pasar de los días)

Postres:

Flanes, Pastel 3 leches, Pan de elote, Enchiladas , Entomatadas.

Los días y horarios de atención van de lunes a sábados de 11:30 a 15 y de 20:00 a 23:30.

Se puede pedir por whatsapp: 2995703427, Pedidos Ya o pasar a buscar por el local.

La dirección es Esmeralda 561, Cipolletti, a metros de Alem y su cuenta de Instagram: @comallicomidamx