Creer o reventar: mitos y verdades de la cocina

En cada casa hay un recetario de consejos infalibles. Son esas cosas que hacés sin pensar porque así te enseñaron. Como cuando le ponés aceite al agua de la pasta para que no se pegue. Es casi un reflejo. Pero, sorpresa: este truco no funciona. La razón es simple. El aceite flota en la superficie y no llega a la pasta, por lo que no tiene impacto real. Lo que sí evita que se pegue es usar abundante agua y revolverla durante los primeros minutos de cocción. Entonces, ¿vale la pena el aceite? Solo si querés gastar un poco más sin ningún beneficio.