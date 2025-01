Ensalada de garbanzos, pepino y yogur griego: fresca, versátil y nutritiva

ensalada garba.jpg Ensalada de garbanzos, pepinos y yogurt, una opción fresca, rica y saludable.

Desarrollo

Preparar los ingredientes: Si utilizás garbanzos enlatados, enjuagalos bien bajo agua corriente para eliminar el exceso de sodio. Cortá el pepino, los tomates cherry y la cebolla morada como se indica. Reservá.



Mezclar la base de la ensalada: En un bol grande, colocá los garbanzos, el pepino, los tomates cherry, la cebolla morada y las hierbas frescas. Mezclá suavemente para combinar todos los ingredientes.



Preparar el aderezo: En un recipiente aparte, combiná el yogur griego, el jugo de limón, el ajo, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y el comino si decidís usarlo. Mezclá bien hasta obtener una consistencia homogénea.



Unir la ensalada con el aderezo: Verté el aderezo sobre la mezcla de garbanzos y vegetales. Mezclá con cuidado para que cada ingrediente quede bien impregnado del aderezo cremoso.



Refrigerar y servir: Cubrí la ensalada con film plástico y llevá al refrigerador por al menos 30 minutos antes de servir. Este paso permite que los sabores se integren aún más.

ensalada garbanzo.jpg El yogurt, aliado especial del garbanzo y el pepino. Fresca y deliciosa ensalada para hacer en casa

Variaciones y consejos

Agregá una proteína extra : Si querés transformar esta ensalada en un plato más contundente, podés sumar trozos de pollo a la plancha, camarones salteados o incluso huevo duro.

: Si querés transformar esta ensalada en un plato más contundente, podés sumar trozos de pollo a la plancha, camarones salteados o incluso huevo duro. Explorá nuevas hierbas y especias : El cilantro o el eneldo también combinan muy bien con esta receta. Si preferís sabores más intensos, probá con una pizca de pimentón ahumado o curry en el aderezo.

: El cilantro o el eneldo también combinan muy bien con esta receta. Si preferís sabores más intensos, probá con una pizca de pimentón ahumado o curry en el aderezo. Optá por una versión vegana : Cambiá el yogur griego por un yogur vegetal, como el de coco o soja sin azúcar.

: Cambiá el yogur griego por un yogur vegetal, como el de coco o soja sin azúcar. Elegí un pepino adecuado: Si usás un pepino de piel gruesa, podés pelarlo parcialmente para suavizar la textura y el sabor.

Beneficios nutricionales

Esta ensalada no solo es deliciosa, sino también un aporte valioso de nutrientes:

Garbanzos : Fuente de proteínas vegetales, fibra y carbohidratos complejos. Ayudan a mantener la energía y favorecen una buena digestión.

: Fuente de proteínas vegetales, fibra y carbohidratos complejos. Ayudan a mantener la energía y favorecen una buena digestión. Pepino : Rico en agua y bajo en calorías, ideal para mantenernos hidratados y cuidar la línea.

: Rico en agua y bajo en calorías, ideal para mantenernos hidratados y cuidar la línea. Yogur griego : Aporta calcio, proteínas y probioticos que benefician la salud intestinal.

: Aporta calcio, proteínas y probioticos que benefician la salud intestinal. Hierbas frescas: Perejil y menta no solo suman sabor, sino también antioxidantes y vitaminas.

garbanzosss.jpg

Una receta que se adapta a todos los momentos

Esta ensalada puede convertirse en tu aliada para diversas ocasiones: un almuerzo rápido y saludable, un acompañamiento para carnes a la parrilla o un plato para llevar a un picnic. Además, se conserva bien en la heladera por hasta dos días, lo que la hace práctica para quienes buscan adelantar las comidas de la semana.

Con ingredientes simples y un proceso de preparación que no lleva más de 15 minutos, esta receta es un recordatorio de que comer saludable no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Así que, la próxima vez que busques una ensalada diferente y llena de sabor, no dudes en probar esta combinación de garbanzos, pepino y yogur griego. Tu paladar y tu cuerpo te lo van a agradecer.





Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.