Harlem, Allen y la mejor hamburguesa del país

Mientras se celebraba el día de la primavera, The Food Truck Store redobló su apuesta y organizó la tercera edición de BURGERPALUSA, el festival de hamburguesas más grande de Latinoamérica. El evento, que se llevó a cabo en el paseo Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo, reunió a más de 7.000 personas y vendió más de 15.000 hamburguesas, cocinadas por 15 hamburgueserías nacionales e internacionales. La jornada culminó con dos ganadores de la Competencia Federal, en lo que fue un evento sin precedentes.

BurgerPalusa competencia federal.webp La competencia de este año dió como ganador a Harlem de Allen.

BURGERPALUSA, una fiesta esperada por los amantes de las hamburguesas, en esta ocasión invitó a los asistentes a elegir la mejor hamburguesa del país en un concurso federal. Los participantes, junto con un jurado compuesto por reconocidos especialistas, tuvieron la oportunidad de votar por sus favoritas.

Jurado de expertos para elegir la mejor hamburguesa

El jurado de expertos de la Competencia Federal de este año incluyó a figuras destacadas como George Motz, gurú de las hamburguesas, Joe Burger Challenge, influencer gastronómico, Feli Pizarro, chef y dueña de Maíz, Martín Reno de Milkaut, Facundo Omar de Carnes Camfa, Facundo Belmonte de McCain, Santiago “Sandals” Candegabe, influencer hamburguesero, y Rodo Cámara, creador y referente de The Food Truck Store y Burgerpalusa.

WhatsApp Image 2024-07-09 at 19.37.23 (1).jpeg Space Jam, la hamburguesa ganadora de Harlem, Allen.

Con el voto del jurado, Harlem, se llevó el premio mayor: un trofeo, equipamiento gastronómico y $1.5 millones en queso cheddar de MILKAUT PROFESIONAL, gracias a su hamburguesa "Harlem", compuesta por un medallón smash, cheddar Milkaut, bacon jam, y aderezo Manhattan en pan Kalis.

Por su parte, con el voto del público, “Smash Club de Mendoza” obtuvo el segundo galardón: un trofeo, un kit hamburguesero y $1.5 millones en papas fritas MCCAIN, con su hamburguesa "Crispy Bliss", de doble medallón, cheddar Milkaut, cebolla crispy, jalea de bacon y salsa smash en pan Kalis. Además, esta hamburguesa estará disponible en el menú de The Food Truck Store durante el mes de octubre en todas sus sucursales.

Las otras seis hamburgueserías seleccionadas que participaron en la Competencia Federal fueron Mostachos de Corrientes, Salvaje de Bahía Blanca y TMT Burgers de Mar del Plata, Hi Fry de Santa Fe, Eddie Burgers de Villa María, Córdoba, y Sheldon de Entre Ríos. Todas ellas presentaron sus hamburguesas estrella a miles de personas en este evento.

La mejor hamburguesa del país es de Allen y lleva el sello de Harlem

Durante una extensa jornada, miles de personas se acercaron a Tribuna Plaza para degustar algunas de las mejores hamburguesas de Argentina y del mundo. Este año, Burgerpalusa contó con la presencia de George Motz, un ícono de la cultura hamburguesera y dueño de Hamburger América, un famoso restaurante de Manhattan. Motz preparó 1,300 “Fried Onion” burgers, su icónica creación, en un espacio exclusivo donde los fanáticos pudieron disfrutar de una experiencia única.

En esta tercera edición, se sumó un Paseo Hamburguesero de lujo, con la participación de hamburgueserías de la Ciudad de Buenos Aires como Pony Line, Burger Couple, Arredondo, The Food Truck Store, Chizpa y Vegan Fox, además de Maíz, de Feli Pizarro. También estuvieron presentes las ganadoras de la Competencia Federal 2023: Burgang de Mendoza y Big Mike's de Chubut.

Una de las grandes novedades de este año fue la incorporación de hamburgueserías internacionales como Burger Boy de Perú, ganadora del Burger Fest de su país, The Burger Vilas de Uruguay, y Brasil Burger TOUR, un colectivo de hamburgueserías brasileñas. Desde Europa, MAPACHE, liderado por Joe Burger Challenge, junto a un grupo de hamburgueserías españolas, trajo sus sabores e ingredientes típicos.

El cierre del evento estuvo a cargo de la Fiesta Polenta, acompañada por la música de Hernán y La Champion Liga en el escenario central.

La hamburguesa que Harlem ha presentado en el concurso se llama “Space Jam” tiene bacon jam, que es mermelada de bacon, doble carne y doble cheddar y una especie de crema agria para cortar la mermelada. En la doble ración de carne, uno es medallón que le aporta jugosidad y otro es smasheado, es decir, la carne aplastada contra la plancha, sumando sabor y costra.

Entrevista a Ramiro Zalazar y Carlos Braun, dueños de Harlem en Allen

¿Cómo fue la secuencia de los días en Buenos Aires y del Burgerpalusa hasta el momento en que se enteraron que ganaron por elección del jurado?

Ramiro: Los días en Buenos Aires para prepararnos para el evento, fueron realmente una locura. Llegamos el jueves con el equipo, nos prestaron el centro de producción. El viernes era el día que iban todas las hamburgueserías, pero bueno, hablando con el equipo de los organizadores, que son todos unos capos, nos preguntaron si queríamos ir el día jueves y nos organizaron el horario. Como para ya adelantarnos y el viernes quedarnos tranquilos antes del evento. Llegamos a Buenos Aires a las 11 de la mañana y a las 12 y media estábamos en el centro de producción. Los chicos son unos capos, los del centro de producción de Food Tractor, la verdad que muy buena atención, sobre todo Lucho, Carlos, Soá y Adri, nos ayudaron una banda. Hicimos toda la producción, una producción masiva que nunca habíamos hecho. Nos mostraron el centro de producción, es una locura, es un sueño para nosotros tener algo así para nuestra hamburguesería o nuestras hamburgueserías en el futuro. Así que estábamos como si estuviésemos en Disney realmente. Hicimos toda la producción, estuvimos desde las 12 y media del mediodía hasta las 7 de la tarde haciendo toda la producción para sacar 1500 hamburguesas del evento.Preparando el bacon jam de la Space Jam y preparando el aderezo Manhattan.

Carlos: Pegamos muy buena onda con Smash Club que son los chicos de Mendoza que ganaron el premio del público. Nosotros ganamos el premio del jurado.En el centro de producción estuvimos en contacto con Burger Boy de Perú, que yo cuando viajé a principio de año a Perú los encontré sin querer allá y probé sus hamburguesas. Y de casualidad vinieron al evento también como invitados y pude conocerlos y la verdad que muy capos los chicos también. Eso fue todo el primer y segundo día que también conocimos a George Motz, que anduvo por ahí, justo fue a hacer producción, nosotros habíamos ido a afinar unos detalles y estuvimos charlando con él, la verdad que muy bueno, nos sacamos fotos con él también, un genio"

harlem team Ramiro y Carlos, dueños de Harlem junto a Mauricio encargado de Dash una hamburguesería de Dublín y acompañante de Motz en el evento.

¿Cómo fue el nivel de competidores que encontraron?

Carlos: "El nivel de los competidores de nuestros colegas que estaban ahí presentes de las otras siete hamburgueserías, la verdad que era realmente altísimo. Todos presentaron una hamburguesa muy buena, algunas un poco más arriesgada como la nuestra, otras un poco quedando en lo clásico, pero siempre un nivel altísimo, respetando todos los parámetros que hay que respetar para que una hamburguesa esté correcta y realmente fue difícil. Nosotros no nos vimos ganadores en ningún momento. El día del evento, hablando con todo el público, muchas personas nos dijeron que nuestra hamburguesa se la recomendaron un montón, eso nos hacía ilusionar un poquito, pero no queríamos ilusionarnos al pedo, así que le seguimos metiendo, seguimos laburando. El día del evento llegamos a las 7 de la mañana al predio y estuvimos cocinando hasta las diez y media de la noche, tuvimos un descansito de 30 minutos, 40 minutos en el medio y la verdad que estuvimos a full todo el día, al igual que todos, estábamos en el mismo lugar, Salvaje Burguer de Bahía Blanca estaba al lado nuestro, se la bancó todo el día el chico en la plancha, el dueño. Del otro lado teníamos a los chicos de High Fry de Santa Fe y la verdad que muy bueno todo, nos ayudamos entre nosotros, entre colegas y la verdad que estuvo muy divertido”

¿Cuál fue la devolución de los jurados para semejante victoria?

Ramiro: Estuvimos hablando más que nada con uno de los jurados, que es un representante de McCain en Argentina. Estuvimos hablando con él después de haber subido al escenario y que nos entreguen el premio. Y la verdad que dice que estuvo muy difícil la definición y que la definición estaba empatada con los otros chicos que terminaron saliendo segundos.Estábamos empatados y se terminó definiendo cuando Rodo, el organizador de The Food Tractor, y George Motz fueron y pasaron por el puesto número 2, probaron la hamburguesa de los que estaban peleando con nosotros el podio, después fueron a nuestro puesto y probaron nuestra hamburguesa, que está todo filmado, yo quiero buscar el video después porque me encantaría verlo, porque estuve ahí, les di la hamburguesa y cuando la probaron se miraron entre los dos, pusieron una cara, fue una locura. O sea, se notaba que les había encantado y se miraron, se rieron los dos, no dijeron nada, pero había como una mirada cómplice que parecía que a los dos les había encantado. Se empezaron a reír, nos dijeron que estaba muy buena y siguieron caminando.

Instagram: @harlem.burgas, @burgerpalusa y @thefoodtruckstore