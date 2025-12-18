La ensalada rusa más liviana y saludable: cómo hacer esta receta ideal para las Fiestas
Te ofrecemos una receta ideal para la mesa de las Fiestas: cómo preparar una ensalada rusa más liviana y saludable.
En el sitio especializado Paulina Cocina, se apunta que la ensalada rusa es rica, fresca y sirve de acompañamiento o de entrada. Para todas las reuniones en torno a las Fiestas, la ensalada rusa va perfecto. En esta nota, te ofrecemos una receta ideal para la mesa navideña y/o de Año Nuevo: cómo preparar una ensalada rusa más liviana y saludable.
Lo cierto es que a la mayoría de la gente le encanta la ensalada rusa, es libre de gluten (si usan productos con el sello SIN TACC), y puede ser una buena opción incluso hasta para los vegetarianos, si que no se usa atún. Y claro, también se puede evitar un ingrediente habitualmente empleado en la ensalada rusa como lo es la mayonesa.
Ensalada rusa: receta
Para preparar una ensalada rusa más liviana y saludable, deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 4 papas medianas.
- 2 zanahorias.
- 1 lata de arvejas.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 pote de yogur natural sin azúcar.
- Jugo de 1 limón.
- 1 cucharadita de mostaza suave.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- Ralladura de limón (opcional).
- Sal y pimienta.
Luego, deberemos apuntar la siguiente guía paso a paso para elaborar esta ensalada rusa liviana y saludable:
- En primer lugar, deberemos pelar las papas y zanahorias. Acto seguido, procederemos a cortarlas en cubos chicos y a continuación tendremos que cocinarlas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero sin que se desarmen. Colar y dejar enfriar.
- En un bol, mezclar el yogur con el jugo de limón, la mostaza, el aceite de oliva, sal y pimienta. Si se prefiere, podemos incorporar un poco de ralladura de limón para un toque extra de frescura.
- Colocar las papas, zanahorias y arvejas en un recipiente grande. Agregar el aderezo y mezclar suavemente para no romper los cubos.
- Dejar la ensalada en la heladera al menos 30 minutos para que los sabores se integren bien.
Como segunda opción, la especialista Paulina Cocina presentó la ensalada rusa con pollo y manzana, receta que compartió a través de sus redes sociales. Es un plato ideal para comer los días de calor. A continuación, brindamos los ingredientes necesarios para su elaboración:
- 2 papas medianas.
- 1 zanahoria.
- 1 pechuga de pollo cocida o a la plancha.
- 1 manzana verde.
- Arvejas cocidas.
- Mayonesa liviana o vegetal.
- Jugo de limón.
- Sal y pimienta.
En tanto, la receta de ensalada rusa vegana (sin mayonesa tradicional) incluye los siguientes ingredientes:
- 2 papas.
- 1 zanahoria.
- 1 taza de arvejas.
- 1 taza de chauchas cocidas.
- 1 cucharada de mostaza.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Jugo de limón.
- Sal y pimienta.
