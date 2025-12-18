Te ofrecemos una receta ideal para la mesa de las Fiestas: cómo preparar una ensalada rusa más liviana y saludable .

La ensalada rusa más liviana y saludable: cómo hacer esta receta ideal para las Fiestas

En el sitio especializado Paulina Cocina , se apunta que la ensalada rusa es rica, fresca y sirve de acompañamiento o de entrada. Para todas las reuniones en torno a las Fiestas, la ensalada rusa va perfecto. En esta nota, te ofrecemos una receta ideal para la mesa navideña y/o de Año Nuevo: cómo preparar una ensalada rusa más liviana y saludable .

Lo cierto es que a la mayoría de la gente le encanta la ensalada rusa , es libre de gluten (si usan productos con el sello SIN TACC), y puede ser una buena opción incluso hasta para los vegetarianos, si que no se usa atún. Y claro, también se puede evitar un ingrediente habitualmente empleado en la ensalada rusa como lo es la mayonesa.

Para preparar una ensalada rusa más liviana y saludable , deberemos reunir los siguientes ingredientes:

4 papas medianas.

2 zanahorias.

1 lata de arvejas.

Sal y pimienta a gusto.

1 pote de yogur natural sin azúcar.

Jugo de 1 limón.

1 cucharadita de mostaza suave.

1 cucharada de aceite de oliva.

Ralladura de limón (opcional).

Sal y pimienta.

Luego, deberemos apuntar la siguiente guía paso a paso para elaborar esta ensalada rusa liviana y saludable:

En primer lugar, deberemos pelar las papas y zanahorias. Acto seguido, procederemos a cortarlas en cubos chicos y a continuación tendremos que cocinarlas en agua con sal hasta que estén tiernas, pero sin que se desarmen. Colar y dejar enfriar.

En un bol, mezclar el yogur con el jugo de limón, la mostaza, el aceite de oliva, sal y pimienta. Si se prefiere, podemos incorporar un poco de ralladura de limón para un toque extra de frescura.

Colocar las papas, zanahorias y arvejas en un recipiente grande. Agregar el aderezo y mezclar suavemente para no romper los cubos.

Dejar la ensalada en la heladera al menos 30 minutos para que los sabores se integren bien.

vitel toneee.jpg El vitel toné, otro clásico en la mesa de las Fiestas.

Como segunda opción, la especialista Paulina Cocina presentó la ensalada rusa con pollo y manzana, receta que compartió a través de sus redes sociales. Es un plato ideal para comer los días de calor. A continuación, brindamos los ingredientes necesarios para su elaboración:

2 papas medianas.

1 zanahoria.

1 pechuga de pollo cocida o a la plancha.

1 manzana verde.

Arvejas cocidas.

Mayonesa liviana o vegetal.

Jugo de limón.

Sal y pimienta.

En tanto, la receta de ensalada rusa vegana (sin mayonesa tradicional) incluye los siguientes ingredientes: