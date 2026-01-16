Prepará tres jugos naturales deliciosos para refrescarte
Jugos de fruta, verdes y limonadas ideales para los días de calor. Combinando frutas deliciosas y obteniendo resultados geniales.
Días que superan los treinta grados. Mucho sol, mucho calor. Con un verano que acecha a flor de piel y algunas frutas en la heladera que nos miran con ganas de salir a la cancha. En un toque, jugos ricos y saludables. A tomar nota.
Antes que nada, consejos generales para elaborar y consumir: elegir frutas en su punto justo y tratar de no endulzar, en la medida que queramos o podamos.
Triturar las frutas enteras y añadir agua hasta obtener la textura deseada. De este modo se aprovecha toda la fibra y nutrientes que se pueden encontrar en la piel y la pulpa.
Si nos sobra jugo o quieren mantenerlo fresco, se puede conservar un rato en la heladera o añadir unos cubitos de hielo para que esté un poco más fresco. Y si queda una pequeña cantidad, se pueden hacer helados en moldecitos para comerlos y disfrutarlos más adelante
Naranja y frutilla
Ingredientes (para dos vasos)
- 4 naranjas
- 12 frutillas medianas
- 4 cubitos de hielo
Desarrollo:
- Vamos a utilizar dos naranjas por vaso, 6 frutillas y 2 cubitos.
- Pelamos las naranjas, le sacamos lo blanco (albedo) que hay entre la fruta/pulpa y la cáscara. La cortamos en gajos. Por otro lado, lavamos las frutillas y le quitamos el cabito y el tronquito verde.
- Si tenés una juguera manda las naranjas y luego las frutillas (podés pasarlas dos veces). Si tenés exprimidora a mano, podes exprimir el jugo y luego procesar con minipimer. Sino tenés juguera podes usar el exprimidor y luego procesar la frutilla con el hielo.
- Si querés más dulzor, podés agregarle una cucharada de azúcar o de miel.
Limonada
La mejor limonada del mundo. Fácil y muy rica. El secreto está en el jengibre y la menta.
Ingredientes:
- 4 limones jugosos
- 1 litro de agua o soda
- hielo
- pedacito jengibre
- ½ taza de azúcar orgánica o mascabo o la que tengas.
Desarrollo:
- Exprimir el jugo de los limones. Reservar. Cortar el jengibre en rodajas y la menta en pedacitos y sumarlas al jugo de limón. Agregar hielo y agua o soda y procesar.
- Quedará turbia y espumosa. Otro nivel de limonadas.
- Se le puede agregar burrito o cedrón en lugar de menta.
Jugo de melón, kiwi y pepino
Un jugo con mucha vitamina C. Buena hidratación para tu cuerpo y cuidados para tu hígado.
Ideal para comenzar el dia
Ingredientes:
- 2 kiwis.
- 1 pepino.
- ½ melón.
Desarrollo:
- Pelar los kiwis y cortarlos en rebanadas. Lavar el pepino y trocear. Cortar el melón y trocear la pulpa para que, cuando lo licuamos, sea más fácil. Metemos todo en el vaso de la licuadora y mezclamos bien.
- Una vez obtenido el zumo, se puede conservar un rato en la nevera o añadir unos cubitos de hielo para que esté un poco más fresco. Si sobra una pequeña cantidad, se puede colocar en moldes de helado para tomarlos en una futura ocasión.
- Por último, es preferible no añadir ningún tipo de azúcar o endulzante a los jugos, ya que es un ingrediente añadido que no beneficia en nada a la salud. Lo mejor es habituarse poco a poco al sabor natural de las frutas.
Te puede interesar...
Leé más
Torta invertida de manzana, sin harina ni azúcar: la receta simple y con pocos ingredientes
El budín marmolado súper esponjoso: la receta definitiva y rápida para la merienda
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario