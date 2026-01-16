El Comedor La Mañana jugos Prepará tres jugos naturales deliciosos para refrescarte

Jugos de fruta, verdes y limonadas ideales para los días de calor. Combinando frutas deliciosas y obteniendo resultados geniales. Nico Visne







Días que superan los treinta grados. Mucho sol, mucho calor. Con un verano que acecha a flor de piel y algunas frutas en la heladera que nos miran con ganas de salir a la cancha. En un toque, jugos ricos y saludables. A tomar nota.

Antes que nada, consejos generales para elaborar y consumir: elegir frutas en su punto justo y tratar de no endulzar, en la medida que queramos o podamos.

Triturar las frutas enteras y añadir agua hasta obtener la textura deseada. De este modo se aprovecha toda la fibra y nutrientes que se pueden encontrar en la piel y la pulpa.