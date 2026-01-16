El clima en Neuquén

El Comedor
La Mañana jugos

Prepará tres jugos naturales deliciosos para refrescarte

Jugos de fruta, verdes y limonadas ideales para los días de calor. Combinando frutas deliciosas y obteniendo resultados geniales.

Por Nico Visne
Días que superan los treinta grados. Mucho sol, mucho calor. Con un verano que acecha a flor de piel y algunas frutas en la heladera que nos miran con ganas de salir a la cancha. En un toque, jugos ricos y saludables. A tomar nota.

Antes que nada, consejos generales para elaborar y consumir: elegir frutas en su punto justo y tratar de no endulzar, en la medida que queramos o podamos.

Triturar las frutas enteras y añadir agua hasta obtener la textura deseada. De este modo se aprovecha toda la fibra y nutrientes que se pueden encontrar en la piel y la pulpa.

Si nos sobra jugo o quieren mantenerlo fresco, se puede conservar un rato en la heladera o añadir unos cubitos de hielo para que esté un poco más fresco. Y si queda una pequeña cantidad, se pueden hacer helados en moldecitos para comerlos y disfrutarlos más adelante

Naranja y frutilla

Ingredientes (para dos vasos)

  • 4 naranjas
  • 12 frutillas medianas
  • 4 cubitos de hielo

Desarrollo:

  • Vamos a utilizar dos naranjas por vaso, 6 frutillas y 2 cubitos.
  • Pelamos las naranjas, le sacamos lo blanco (albedo) que hay entre la fruta/pulpa y la cáscara. La cortamos en gajos. Por otro lado, lavamos las frutillas y le quitamos el cabito y el tronquito verde.
  • Si tenés una juguera manda las naranjas y luego las frutillas (podés pasarlas dos veces). Si tenés exprimidora a mano, podes exprimir el jugo y luego procesar con minipimer. Sino tenés juguera podes usar el exprimidor y luego procesar la frutilla con el hielo.
  • Si querés más dulzor, podés agregarle una cucharada de azúcar o de miel.
Limonada

La mejor limonada del mundo. Fácil y muy rica. El secreto está en el jengibre y la menta.

Ingredientes:

  • 4 limones jugosos
  • 1 litro de agua o soda
  • hielo
  • pedacito jengibre
  • ½ taza de azúcar orgánica o mascabo o la que tengas.

Desarrollo:

  • Exprimir el jugo de los limones. Reservar. Cortar el jengibre en rodajas y la menta en pedacitos y sumarlas al jugo de limón. Agregar hielo y agua o soda y procesar.
  • Quedará turbia y espumosa. Otro nivel de limonadas.
  • Se le puede agregar burrito o cedrón en lugar de menta.

Jugo de melón, kiwi y pepino

Un jugo con mucha vitamina C. Buena hidratación para tu cuerpo y cuidados para tu hígado.

Ideal para comenzar el dia

Ingredientes:

  • 2 kiwis.
  • 1 pepino.
  • ½ melón.

Desarrollo:

  • Pelar los kiwis y cortarlos en rebanadas. Lavar el pepino y trocear. Cortar el melón y trocear la pulpa para que, cuando lo licuamos, sea más fácil. Metemos todo en el vaso de la licuadora y mezclamos bien.
  • Una vez obtenido el zumo, se puede conservar un rato en la nevera o añadir unos cubitos de hielo para que esté un poco más fresco. Si sobra una pequeña cantidad, se puede colocar en moldes de helado para tomarlos en una futura ocasión.
  • Por último, es preferible no añadir ningún tipo de azúcar o endulzante a los jugos, ya que es un ingrediente añadido que no beneficia en nada a la salud. Lo mejor es habituarse poco a poco al sabor natural de las frutas.

