Receta: ¿Cómo hacer unos deliciosas y fáciles tallarines caseros?

Preparar pasta fresca en casa es más fácil de lo que parece y el resultado vale la pena. Descubrí cómo hacer tallarines caseros con esta receta infalible.

La pasta fresca tiene un sabor y una textura inigualables. En un mundo donde la comida rápida y los productos industrializados dominan la mesa, amasar y cortar nuestros propios tallarines es un pequeño lujo que conecta con la cocina de nuestras abuelas. Además, es una actividad que se disfruta tanto en solitario como en familia, convirtiéndose en una tradición que vale la pena mantener viva.

Desarrollo

Hacer la masa: En una superficie limpia, formar una corona con la harina. En el centro, agregar los huevos, la sal y el aceite de oliva si se desea. Con un tenedor, comenzar a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta obtener una masa homogénea.

Amasar: Una vez integrados los ingredientes, amasar enérgicamente durante al menos 10 minutos. La masa debe quedar lisa y elástica. Si está demasiado seca, se puede humedecer con unas gotas de agua; si está muy pegajosa, espolvorear con un poco más de harina.

Reposo: Envolver la masa en film y dejarla descansar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Esto permite que el gluten se relaje y la pasta sea más fácil de estirar.

Estirar y cortar: Dividir la masa en porciones manejables. Con un palo de amasar o una máquina de pasta, estirar la masa hasta alcanzar el grosor deseado. Para tallarines finos, dejarla de 2 mm de espesor. Luego, enrollar la masa suavemente y cortar con un cuchillo afilado tiras de aproximadamente 5 mm de ancho.

Secado y cocción: Espolvorear con harina para evitar que se peguen y dejar secar los tallarines durante unos 15 minutos antes de cocinarlos. Hervir abundante agua con sal y cocinar la pasta durante 2-3 minutos o hasta que esté al dente.

tallarines caseros.jpg Tallarines caseros, una receta fácil de hacer y súper práctica.

Consejos para mejorar la receta

Harina adecuada : La harina 0000 es ideal porque da una textura suave, pero si se busca una pasta más rústica, se puede mezclar con sémola de trigo duro en una proporción de 70% harina y 30% sémola.

: La harina 0000 es ideal porque da una textura suave, pero si se busca una pasta más rústica, se puede mezclar con sémola de trigo duro en una proporción de 70% harina y 30% sémola. Huevos frescos : Usar huevos frescos de campo mejora el color y el sabor de la pasta.

: Usar huevos frescos de campo mejora el color y el sabor de la pasta. Salsas para acompañar: Los tallarines caseros combinan bien con cualquier tipo de salsa. Desde un clásico pesto hasta una boloñesa casera, el sabor de la pasta fresca se realza con ingredientes de calidad.

La tradición de la pasta en Argentina

Si bien la pasta es un plato típico de la cocina italiana, en Argentina se convirtió en una tradición familiar. Cada domingo, en muchas casas, se prepara pasta casera como parte de un ritual que reúne a la familia alrededor de la mesa. Esta costumbre se debe en gran parte a la gran inmigración italiana que dejó su huella en nuestra gastronomía.

Desde los fideos amasados por la nona hasta los tallarines preparados por las nuevas generaciones, la pasta fresca sigue siendo un símbolo de unión y de comida casera hecha con amor.



Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.