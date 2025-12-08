Receta: crumble de manzana, un postre sencillo con mucha historia

Un postre delicioso y muy fácil de hacer que cuenta una historia maravillosa. Probá esta receta en casa.

El crumble de manzana es uno de esos postres que combinan sencillez, tradición y un sabor inigualable. Con su base de manzanas tiernas y especiadas, cubierta por una capa crujiente y dorada, este dulce se ha convertido en una opción favorita en muchos hogares. Aunque es popular en Argentina, su origen se encuentra en el Reino Unido, donde surgió como una alternativa práctica en tiempos de escasez.

El crumble nació en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. En una época en la que los ingredientes básicos como la harina, la manteca y el azúcar eran racionados, los pasteles tradicionales con masa resultaban costosos de preparar. Para sortear esta dificultad, los cocineros británicos idearon una cobertura simple hecha con harina, manteca y azúcar, que se desmenuzaba sobre las frutas y se horneaba hasta obtener una textura crocante.

A medida que la receta se popularizó, surgieron múltiples versiones con diferentes frutas, pero la de manzana siguió siendo la más emblemática. Con la llegada de inmigrantes británicos a Argentina, este postre se incorporó a la repostería local, adaptándose a los gustos y productos disponibles en el país.

Un postre versátil y reconfortante

El crumble de manzana es ideal para cualquier momento del año. En invierno, se disfruta tibio acompañado de crema o helado, mientras que en verano puede servirse a temperatura ambiente con yogur o frutos secos. Su preparación es sencilla y permite múltiples variantes, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para cocineros experimentados como para principiantes.

Delicioso crumble de manzana, un postre fácil de hacer.

Receta tradicional de crumble de manzana

Si bien hay distintas formas de prepararlo, la receta clásica mantiene la esencia de su versión original: una base de manzanas cocidas y una cubierta crocante y dorada.

Ingredientes

4 manzanas verdes (Granny Smith)

100 g de azúcar

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de canela

100 g de manteca fría

150 g de harina

80 g de azúcar rubia

1 pizca de sal

50 g de avena (opcional)

Desarrollo

Preparar las manzanas: Pelar y cortar las manzanas en rodajas o cubos. Mezclarlas con el azúcar, el jugo de limón y la canela. Colocarlas en una fuente apta para horno.

Preparar el crumble: En un bowl, mezclar la harina, el azúcar rubia, la sal y la avena. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa y con grumos.

Montar y hornear: Cubrir las manzanas con la mezcla del crumble y llevar al horno precalentado a 180°C por 30-40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

Servir: Dejar reposar unos minutos y servir tibio con helado, crema o yogur.

crumble-de-manzana-y-pera.jpg

Variaciones y acompañamientos

El crumble es una receta que admite muchas variaciones. Se pueden agregar frutos secos como almendras o nueces para darle más textura, o incorporar frutas como peras, duraznos o frutos rojos para crear diferentes combinaciones de sabor.

Para quienes prefieren una versión más saludable, se puede sustituir parte de la harina por avena o harina integral, y reducir la cantidad de azúcar sin perder el dulzor natural de las frutas.

Más que un postre, una tradición

El crumble de manzana ha trascendido su origen británico para convertirse en un clásico en muchas partes del mundo, incluyendo Argentina. Su facilidad de preparación, su capacidad de adaptación y su inconfundible combinación de sabores lo han hecho perdurar a lo largo del tiempo.

Más allá de su historia, lo que hace especial a este postre es su capacidad de evocar momentos familiares y reconfortantes. Ya sea como una opción rápida para sorprender a invitados o como un dulce casero para disfrutar en una tarde de otoño, el crumble de manzana sigue conquistando paladares con su simpleza y sabor.

