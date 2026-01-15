Receta e historia: limonada refrescante para el calor

El camino de la limonada, sus orígenes y por qué cuesta tanto que te sirvan un vaso de este rico refresco. Receta sencilla y muy fresca para el calor.

Una bebida super refrescate, ideal para el verano. Esta versión de limonada está a otro nivel.

Es difícil encontrar un sitio que venda buenas limonadas por estos lados . Generalmente ocurren dos cosas siempre. Una, que lo que terminamos tomando es alguna versión industrial con, agua y hielo super aguado y la otra es una sopa de azúcar y menta. La época ideal para consumirla es todo el año. Durante el verano es refrescante, pero los limones están más caros.

Hay un equilibro en el sabor de la limonada, que convence a las lenguas ácidas y a las dulces por igual y ese es el gancho. La limonada desabrida puede hacer que esta bebida maravillosa pierda adeptos para siempre.

Hay un puñado de versiones que sitúan el origen de este refresco del otro lado del mundo. Dicen que hay papiros encontrados en El Cairo indicando que desde el siglo X ya se vendía una bebida a base de jugo de limón y azúcar.

También se encontraron en libros de Arabia recetas para bebidas con base de jarabe de limón. En otros sitios y otras costas se dejaba fermentar y se lograba una bebida alcohólica que desde el siglo XIII ya se comercializaba una bebida a base de jugo de limón y azúcar.

Durante el medioevo español, la celebración de pascua permitía como bebida alcohólica el vino con limonada, la famosa sangría que era consumida mayoritariamente por cristianos ortodoxos que la bebían seguramente cuando no estaban matando judíos, moros o brujas.

En la Francia de 1600 la limonada se comercializaba en la calle por vendedores ambulantes llamados “limonadiers”, quienes las vendían baratas y en latas.Dos siglos después, esta bebida apareció en el continente americano y el recetario le agrego versiones y reversiones de las más inimaginables.

Hace 150 años, quien en ese entonces era la primera dama, le advirtió al presidente Hayes que tenía que cortar el chorro del consumo de alcohol dentro de la Casa Blanca. La alternativa que suplanta tremendo cambiazo fue la limonada. Bautizada “Lemonade Lucy”. Protagonismo absoluto y marketing, la limonada estalló y la bebía el proletariado, los grandes empresarios y quienes podían armarse un pic nic de cuando en cuando.

limonada 00

Receta limonada rica y digna

Son pocos ingredientes, pero certeros. Para un primer nivel de limonada o refresco, esta receta es genial.

Solo necesitamos limones jugosos, un pedazo de jengibre, hierbabuena o menta en su defecto, azúcar mascabo, hielo y agua.

INGREDIENTES:

4 limones

1 litro de agua

hielo c/n

jengibre c/n

azúcar mascabo c/n (ideal cucharadas)

hierbabuena o menta

Procedimiento