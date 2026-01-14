Acompaña carnes o sándwiches. Fácil de hacer, su textura cremosa y el crocante de los vegetales la hacen irresistible.

Receta fácil y fresca de la tradicional ensalada Coleslaw

La ensalada Coleslaw se dice que existe desde el imperio romano. Con el avance del tiempo y la modernidad la configuración de esta ensalada fue mutando. En Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII se utilizaba la denominación “cold slaw" para referirse a esta comida.

Luego se introdujo en Estados Unidos bajo la denominación “coleslaw" y no solo su nombre, sino también parte de su receta original cambió. La modernidad trajo más mayonesa y menos vinagreta y los americanos la adoptaron como una de sus guarniciones saladas favoritas. Ideal para acompañar un sandwich, dentro o fuera de sus panes.

La coleslaw es fácil de hacer, rica y puede aguantar hasta 8 horas antes de comerse. Se recomienda consumirla apenas se elabora ya que los líquidos que larga el repollo la pueden desdibujar.

Un mix de vinagres y mayonesa. En este caso utilicé solo repollo blanco (lleva también morado o no) cortado fino y zanahoria que ya tenía cortadas para otra cosa. Crema, mayonesa, vinagre, azúcar, sal y pimienta.

Ingredientes:

- ½ repollo blanco

- 2 zanahorias

- 1 cucharada de azúcar

- 2 cucharadas de vinagre de manzana (yo puse de frambuesa)

- 3 cucharadas de crema de leche

- 3 cucharadas de mayonesa

- sal

- pimienta

Procedimiento:

- Una vez que cortamos con mandolina o cuchillo bien fino el repollo y la zanahoria, reservamos.

- En otro recipiente hacemos el aderezo. Mezclamos la mayonesa, el vinagre, crema, azúcar, sal y pimienta.

- En un recipiente hacemos una capa de repollo, otra de zanahoria y otra de repollo, incorporamos el aderezo y mezclamos. Luego, opcional le agregamos hierbas como albahaca o tomillo.

- Si no se come de inmediato poner en la heladera.