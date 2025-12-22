Tres ensaladas agridulces para las fiestas: frescas y equilibradas

Tres ensaladas agridulces, frescas y fáciles, ideales para equilibrar la mesa festiva con frutas, verduras, crocante y aderezos caseros.

Las mesas de fiestas suelen ser generosas, abundantes y, muchas veces, intensas. Carnes, salsas, rellenos, frituras, panes y postres conviven durante horas. En ese contexto, las ensaladas agridulces cumplen un rol clave: refrescan, equilibran, aportan textura y permiten que cada bocado encuentre su contrapunto. Lejos de ser un acompañamiento menor, pueden transformarse en platos protagonistas, coloridos y con identidad propia.

El juego entre lo dulce y lo ácido —frutas frescas o secas, cítricos, vinagres suaves, miel, mostaza— dialoga muy bien con quesos, hojas verdes y frutos secos. Además, son recetas versátiles, fáciles de preparar con anticipación y adaptables a lo que haya en la heladera. Acá van tres propuestas pensadas para las fiestas, con redacción clara, ingredientes accesibles y ese espíritu argentino que entiende la cocina como un espacio de encuentro.

Esta ensalada combina amargor, dulzor, cremosidad y crocante en partes iguales. Funciona perfecto como entrada o como acompañamiento de carnes al horno, cerdo o pollo relleno.

Ingredientes (6 personas):

2 atados grandes de rúcula

3 peras maduras pero firmes

120 g de queso azul

1 puñado generoso de nueces

Aceite de oliva

Pimienta negra

Para el aderezo:

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de miel

1 cucharada de vinagre de manzana

1 cucharadita de mostaza suave

Sal

Preparación:

Lavar bien la rúcula y secarla. Reservar en frío. Cortar las peras en gajos, disponerlas en una placa, rociar con un hilo de aceite de oliva y llevar a horno medio por 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas y apenas tiernas. Dejar enfriar.

Tostar ligeramente las nueces en una sartén seca. Para el aderezo, mezclar todos los ingredientes hasta emulsionar. En una fuente grande, disponer la rúcula, sumar las peras asadas, desmenuzar el queso azul por encima y terminar con las nueces. Condimentar justo antes de servir.

Tip festivo: si no te gusta el queso azul, podés reemplazarlo por queso de cabra o un pategrás suave.

rucula pera ensalada

Ensalada de zanahoria, naranja y almendras con vinagreta de miel

Colorida, liviana y con una frescura que limpia el paladar. Ideal para acompañar platos más intensos o para sumar un toque cítrico a la mesa.

Ingredientes (6 personas):

5 zanahorias grandes

3 naranjas

1 puñado de almendras fileteadas

Perejil fresco o menta

Para la vinagreta:

Jugo de 1 naranja

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de miel

1 cucharadita de vinagre de vino blanco

Sal y pimienta

Preparación:

Pelar las zanahorias y rallarlas finas o cortarlas en juliana. Pelar las naranjas a vivo y cortar en rodajas o gajos. Tostar las almendras en sartén o al horno hasta que estén doradas.

Mezclar los ingredientes de la vinagreta. En una ensaladera, combinar zanahoria y naranja, agregar la vinagreta, mezclar suavemente y terminar con las almendras y las hierbas picadas.

Tip festivo: queda espectacular si le sumás unas pasas rubias o un poco de jengibre rallado.

ensalada zanahoria Una ensalada riquísima que tiene como base la zanahoria.

Ensalada de repollo colorado, manzana verde y nueces con aderezo cítrico

Clásica, rendidora y siempre efectiva. El repollo aporta textura y color, la manzana frescura y acidez, y las nueces profundidad.

Ingredientes (8 personas):

½ repollo colorado chico

2 manzanas verdes

1 puñado de nueces

Jugo de limón

Para el aderezo:

3 cucharadas de aceite

2 cucharadas de jugo de naranja o mandarina

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de vinagre

Sal

Preparación:

Cortar el repollo en tiras bien finas. Rociarlo con un poco de sal y masajearlo con las manos durante unos minutos para ablandarlo. Cortar las manzanas en láminas finas y rociarlas con limón para que no se oxiden. Tostar las nueces.

Mezclar los ingredientes del aderezo. Unir repollo, manzana y nueces, agregar el aderezo y mezclar. Dejar reposar en frío al menos 20 minutos antes de servir.

Tip festivo: esta ensalada mejora con el tiempo, por lo que se puede preparar con varias horas de anticipación.