Un carnicero reveló por qué es un "error fatal" comprar pechuga de pollo en la carnicería

Al momento de hacer las compras, existen tips que ayudan al ahorro . Los consejos para aplicarlos en el pollo.

Un carnicero reveló por qué es un "error fatal" pedir pechuga de pollo en la carnicería

Siempre que la carne vacuna registra un importante aumento de precio, el pollo resurge como una alternativa más económica , pero también rendidora, versátil y sabrosa. Y si se siguen determinados tips de consumo, el ahorro incluso puede ser aún mayor. Así lo reveló un carnicero que es viral en redes sociales por sus consejos al momento de hacer las compras.

Muchas personas van a la carnicería o a la granja y se llevan pechugas o supremas por separado. Pero según Rubén –el carnicero tiktoker- esto es un “error fatal” que genera un gasto mayor. “La gente no sabe comprar, por eso estoy yo acá explicándolo”, afirmó en un video publicado en su cuenta Chuleta City de la popular plataforma.

Para aquellos que suelen consumir carne aviar –ya sea por gusto o para ahorrar-, Rubén fue contundente con su recomendación: “Tenés que comprarte un pollito entero”. Incluso para aquellos que viven solos, aseguró que la alternativa más lógica es llevar el pollo entero y fraccionarlo , usando el freezer para conservar lo que no se consume en el momento.

Según afirmó, con un pollo se pueden preparar seis platos distintos, e incluso aprovechar los restos para preparar caldos. Al dar ejemplo de cómo el animal entero rinde más, Rubén mostró un cuarto trasero y señaló: “Acá tenés comida para uno en un día”. Y luego mostró: “De acá sacamos las pechuguitas para hacer en filetitos”.

Cómo pedir el pollo trozado para que rinda más

De acuerdo al carnicero tiktoker, a la hora de comprar un pollo entero, se recomienda pedir una técnica denominada “alakiri”, que consiste en trozar las distintas partes en porciones. “Te va a separar alitas por un lado, cuartos traseros por el otro y la pechuga por el otro”, explicó Rubén, aclarando que el servicio no tiene costo extra si se paga el ave entera.

pollo-al-horno-papas-2jpg.webp Pollo al horno con papas, una receta que cierra por todos lados.

Puntualmente sobre las pechugas o supremas, Rubén precisó que el cliente puede solicitar el corte que necesite. “¿La querés en filetes, entera, en tiras para lo de los mexicanos? También se puede pedir”, sostuvo. Y remarcó que esta técnica de trozado ayuda a no desperdiciar nada. “El esqueletito te lo congelás para hacerte un caldito”, cerró mientras mostraba los huesos ya limpios.

Ni pechuga ni pata: la parte más saludable del pollo que pocos conocen y es la más saludable

Uno de los argumentos para armar una dieta a base de pollo es su versatilidad y su valor nutricional en comparación con la carne bovina y porcina. Sin embargo, su corte más saludable pasa prácticamente inadvertido y pocos lo consumen. Se trata del solomillo de pollo, una pieza pequeña y tierna situada en la parte inferior de la pechuga, caracterizada por ser extremadamente jugosa, magra y baja en grasa.

Desde el punto de vista nutricional, es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el desarrollo muscular y la regeneración celular. Según detalló la Fundación Española de la Nutrición (FEN), contiene entre 23 y 25 gramos de proteínas por cada 100 gramos, con solo 1 o 2 gramos de grasa y menos de 120 calorías. Esto lo convierte en un alimento especial para dietas bajas en grasa, deportistas y cualquier persona que busque mejorar su alimentación sin renunciar al sabor y la textura.

solomillo El solomillo de pollo, un corte poco conocido pero muy saludable.

Una de las grandes ventajas del solomillo de pollo es su jugosidad natural y, a diferencia de la pechuga tradicional, no es necesario sumar grasas adicionales para mantener la textura. Además, es un corte extremadamente versátil, ideal para cocinar a la plancha, rebozado o en salsas. Y al no ser tan popular, suele tener un precio más competitivo en comparación con la pechuga.