Lejos de reparar en la observación del "Cabezón", Siciliani continuó y volvió a decir "discapacitados mentales", cuando le preguntaron si tenía una hermana monja. "No tengo una hermana monja, pero se dice monja como para resumir. Es laica consagrada, hace votos como las monjas pero no tiene hábito, no vive en una congregación. Tiene su trabajo de maestra, es ella la que es maestra de discapacitados mentales".

Inmediatamente, en Twitter aparecieron numerosos mensajes reprochando el vocabulario de la actriz. Es que aunque algunas personas no lo saben, no lo tienen en cuenta o simplemente les parece que es un tema menor, los familiares y los profesionales que trabajan con personas con discapacidad y promueven la inclusión rechazan el término "discapacitado" porque antepone la discapacidad a la persona reforzando la mirada prejuciosa que por lo general se tiene hacia una población que día a día lucha contra diversas dificultades y la discriminación.

Desde entidades como ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), por ejemplo, rechazan además el uso de diminutivos (por ejemplo "cieguito", "sordito") ya que denota una disminución en la valoración de la persona; o la utilización de los términos "minusválido", "inválido", "impedido", "deficiente" y otras definiciones que se encontraban acuñadas en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, que ha sido reemplazada por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Es que el origen de de ese tipo de terminología parte de la concepción de una supuesta falta en la persona, lo cual queda por fuera del modelo social vigente.

También son cuestionados los términos "capacidades diferentes" o "capacidad especiales" por tratarse de eufemismos que no reconocen la diversidad y que resultan ilógicos dado que, al fin y al cabo, todos tenemos distintas capacidades.

Desde ASDRA y otras organizaciones que bregan por la inclusión, se promueven el uso de los términos "persona con discapacidad", "persona con discapacidad auditiva", "persona con discapacidad motora", "persona con discapacidad visual", "persona con discapacidad psicosocial", "persona con discapacidad intelectual"; o bien, "persona con diversidad funcional" o "persona en situación de discapacidad".

