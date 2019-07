De acuerdo con la teoría fiscal, Costich fue quien trasladó en un Renault Megane a los atracadores hasta Mitre y Corrientes, y luego los buscó en calle Guiñazú, después del asalto. Fue a partir de la reconstrucción con cámaras de seguridad que se pudo determinar el recorrido e incluso, se pudo detener a Costich ya que fue captado por la cámara de una estación de servicio minutos antes de que dejara a los delincuentes.

El vehículo utilizado por Costich, que tiene un paragolpes de otro color y una óptica rota, fue secuestrado en un allanamiento realizado ayer a la mañana en el barrio Belgrano.

Tras considerar que existía riesgo de entorpecimiento, Rangone solicitó que se le imponga al hombre seis meses de prisión preventiva.

Por su parte, el abogado Alfredo Cury se opuso a la medida cautelar y manifestó que su defendido tenía “una explicación de por qué estuvo ahí y quiénes son estas personas”. En este sentido, Daniel Costich explicó en la audiencia que conocía a uno de los atacantes del taxista porque vendía cocaína y que esa madrugada se lo cruzó en una estación de servicio.

“Me paró porque la camioneta no le funcionaba y me preguntó si los podía llevar. Eran tres personas. Me dijo que se bajaba antes de la Avenida, que lo esperara en tal lugar -por La Pampa y Guiñazú- y que llevaba la cocaína. En ningún momento supe si habían robado, si tenían un arma, yo no estaba enterado de lo que hacían. No fui partícipe de ese hecho”.

La movida de la tarde

Ayer a las 16, el departamento de Delitos y Seguridad Personal, con apoyo de la UESPO, irrumpió en una casa del barrio Gama donde detuvo a un hombre y una joven.

El hombre, de acuerdo a lo relevado por LMN, está vinculado a una banda que ha concretado al menos dos robos a taxistas en el mes bajo la misma modalidad: abordan el taxi, luego lo asaltan bajo amenaza de arma para darse a la fuga a la carrera y subirse a un vehículo que tienen de apoyo para huir rápidamente del sector.

Anoche los investigadores trabajaban para establecer las vinculaciones del demorado con el ataque a Sánchez. Tienen elementos clave que lo podrían dejarlo ligado para luego ser acusado.

