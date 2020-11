El Concejo Deliberante a contrareloj: ¡A votar que se acaba el año!

Queda menos de un mes de debate en el Concejo Deliberante y comienzan los apuros para resolver cinco temas candentes que aún no llegan al recinto. Al frente de la lista, hay dos proyectos con grandes chances de obtener aval legislativo: el presupuesto y la tarifaria municipal.

En el Concejo, quedan dos sesiones programadas para el 2 y 10 de diciembre. Después, el cuerpo entrará en receso hasta el 15 de febrero. Por eso, hay urgencia en los bloques de mayor peso político por darle la puntada final a proyectos prioritarios que aún no tienen despacho.

El presidente del oficialismo, Atilio Sguazzini, recalcó que los más urgentes "son el presupuesto y la tarifaria porque, si no tenés eso, no tenés instrumento de gobierno". Mencionó en segundo orden el contrato de CALF "por la trascendencia y el grado de avance y porque sería la terminación de un proceso que lleva un año de discusión".

El edil del MPN reconoció que, con el contrato de CALF, la aprobación está difícil. "Venimos haciendo buenas construcciones de acuerdos y podemos llegar porque recibimos aportes de otros espacios políticos y esto no es a libro cerrado, hay una alta probabilidad, pero hasta que no se vote no tenés la seguridad", confió.

Deslizó que, fuera de esos tres proyectos urgentes, al MPN le interesa también que salga "el Polo Tecnológico, una propuesta interesantísima del intendente para tener ahora, porque es un modelo asociativo con el Municipio, la Universidad y empresas en un clúster del que no hay modelo en la región; que apunta no sólo a la industria petrolera sino también al software informático y la biomedicina".

Para Marcelo Bermúdez, de Juntos por el Cambio-PRO, el presupuesto y la tarifaria son "parte del programa de gobierno del intendente y merece tenerlos". Cuestionó que las cuentas públicas "contemplen más empleados, más cargos políticos y menos obra pública sin endeudamiento, pero eso es lo que ganó las elecciones y hay que ser democráticos".

Fue menos indulgente con el contrato de CALF, sobre el que remarcó que "aún falta un tiempo de debate". Señaló que lo considera un tema urgente "y se trabajó bien con el marco regulatorio, pero en este caso hubo observaciones de varias entidades y cámaras que no se incluyeron". Mencionó, entre otros puntos a mejorar, "la pérdida del 20 por ciento de energía, la cantidad de empleados de CALF y la ausencia del ARO que devuelve el dinero que ponen los privados, todas cuestiones tienen que ver con los costos y tarifas".

Ficha limpia

Destacó también que, entre quienes se identifican con Juntos por el Cambio, "hay mucho interés en sacar la ordenanza de Ficha Limpia, donde ojalá el resto de los concejales entienda que es poner en pie de igualdad a los vecinos, porque alguien que contrata con el Estado debe presentar sus antecedentes penales y no se entiende por qué no lo hace un candidato".

Para Marcelo Zúñiga, del Frente de Todos, la clave del cierre del año "es Rincón Club de Campo y que se regularice esa situación cuanto antes, porque es un tema estructural en el que hubo avances parciales y es una lucha de vieja data para que se respete la ley y haya una igualdad de derechos". Subrayó que, para la fuerza que gobierna el país, esa señal hacia los vecinos "es fundamental".

Sobre el contrato de CALF, coincidió en que "debe aprobarse este año para dar previsibilidad a la cooperativa", aunque señaló que "quedan todavía puntos críticos como la pérdida energética del 20 por ciento, el ARO, las audiencias públicas y la deuda de 700 millones del gobierno provincial por la tarifa social y los entes públicos que no pagan la luz". Dijo que eso requerirá "de un esfuerzo para poder votarlo en 2020".

En la discusión del presupuesto, indicó que exigirán un replanteo de las prioridades, para destinar más fondos a las tomas y sectores de bajos recursos, y lo mismo con la tarifaria, "para que paguen más los que más tienen".