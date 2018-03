El Concejo vuelve a la carga contra Yenny Fonfach

Por declaraciones que hizo a través de las redes sociales, la funcionaria no asistiría. No obstante, el tema se vuelve a instalar en el seno del Deliberante y promete algún otro capítulo, ya que, según la concejal del FIT, Patricia Jure, existe documentación que avala la relación laboral que tenían estas empleadas, con contratos que superaban en duración lo establecido para esta modalidad. Además, Jure recordó las denuncias de maltrato laboral y la existencia de pruebas que las obligaban a desempeñar tareas de índole partidaria. “No sólo actividades políticas sino también aportes, que salían de esos contratos, debían ser destinados a Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), el partido político del intendente Horacio Quiroga. Todo esto debe explicar Fonfach. Y si no viene a la comisión, toda la documentación se va a presentar igual”, señaló Jure. “Vamos a pedir la reincorporación de las trabajadoras, ya que una vez pasado el año y medio, no podían seguir como contratadas”, advirtió.

En septiembre del año pasado Fonfach fue a dar explicaciones al Deliberante y se cruzó con los concejales de la oposición. Dijo que todo se trató de un “circo mediático”, negó “rotundamente” las denuncias sobre maltrato laboral y precisó que todas las acusaciones en su contra iban a ser contestadas por vía judicial. A su vez, les apuntó a los concejales, a los que les pidió ocuparse de “cosas más importantes”, y al gremio Sitramune. En ese mes de septiembre, el sindicato municipal acompañó una protesta de las trabajadoras, con acampe frente a las puertas del edificio comunal. Fonfach calificó esa medida como “una ficción”, producto de “denuncias poco serias”, y ratificó que la relación laboral de esas personas consistía en “contratos a término”, que tenían un comienzo y una finalización.

33 fueron las trabajadoras municipales despedidas

La Muni argumentó que responden a contratos no renovados. El gremio denunció una relación de dependencia encubierta.