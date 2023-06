El Conejito Saviola comparó los estadios de River y Boca y sorprendió

saviola espn estadios

Invitado a ESPN F90, Javier habló respecto a los estadios de ambos clubes españoles y se animó a compararlos con los de Boca y River: “Yo digo que para hacer un poco la diferencia, el Nou Camp es un poco más como el de River, que es más abierto y el del Real Madrid es un poquito más cerrado, podría ser como el de Boca, salvando la distancia obviamente”.

“Yo me acuerdo que llegué al Barcelona y para impactarme más me llevan a la última bandeja de todas. Yo estaba arriba y veo la cancha (mirando para abajo) y es imponente. Con 100.000 personas, increíble”, agregó el ex delantero.

Luego, en una de las pantallas apareció una foto de Saviola entrenando en el club catalán y a su lado estaban Lionel Messi y Ronaldinho, a lo que el Conejito dijo: “esta es una de las grandes cosas que te deja el fútbol, de poder haber jugado con los mejores. Román, Messi, Ronaldinho, Raúl, etc”.

Para finalizar el tema, le contó a los periodistas presentes: “Por eso te digo, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado haber tenido la carrera que tuve”.