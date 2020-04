El principal problema hoy, además del desplome del precio del barril, es la estrepitosa caída en la venta de combustibles, lo que hizo que las refinerías bajen a la mitad la producción en el proceso del crudo.

Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, indicó que las estaciones de servicio están trabajando con guardias mínimas y que la venta de naftas cayó un 85%. "No se expende prácticamente nada. Vienen ambulancias, algunos transportistas y camiones de bomberos para cargar gasoil pero después, en cuanto a vehículos particulares, es casi nula la venta", remarcó Pinto. La situación puso en jaque no solo la estabilidad laboral de muchos trabajadores sino también la continuidad de las propias estaciones de expendio de combustible. "Hasta ahora no hubo despidos, pero de mantenerse esta situación va a ser muy difícil. Lo del coronavirus es un golpe de gracia. Muchas estaciones ya venían mal y ahora hay peligro de que cierren", advirtió.

Comercios -vacíos-en-la-ciudad-coronavirus.jpg María Isabel Sánchez

El comercio también se ve muy complicado por esta coyuntura. Daniel González, titular de Acipan, informó que la caída de la actividad ya alcanzó el 70 por ciento. Los rubros exceptuados, como alimentos, farmacia, veterinarias y ferretería, trabajan con normalidad pero el resto, casi nada. "Venta online se hace muy poco porque tampoco se puede circular por la calle. Solo delivery de alimentos", apuntó González. "Esperemos que el 13 se empiece a flexibilizar esto porque ninguna pyme puede aguantar así un mes más. Si se continúa, las consecuencias van a ser muy graves. Lo principal es la salud pública, estamos de acuerdo, pero habrá que ver de liberar de a poco algunos sectores y que la economía empiece a funcionar", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Gustavo Amman, también planteó la delicada situación que atraviesan las dos actividades que nuclea la entidad que representa. Precisó que algunos comercios gastronómicos utilizan el delivery como alternativa ante la imposibilidad de estar abiertos al público, pero que ese "no es el objetivo ni la razón de un restaurante, con lo cual no pueden funcionar así".

Respecto de la hotelería, ejemplificó la parálisis del sector con el dato de que en la actualidad Neuquén capital tiene ocupadas solo 20 de las 3500 plazas disponibles.

Recuadro-comercios-página-3.jpg

Apoyo empresarial a las medidas que lanzó Gutiérrez

Los créditos blandos y otras medidas económicas que anunció el gobernador Omar Gutiérrez fueron bien recibidas por el titular de Acipan, Daniel González, y por el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Gustavo Amman.

“Es muy bueno porque es crédito por nómina salarial, estamos muy conformes con las medidas dispuestas por el gobernador porque va a ayudar mucho a las pymes a pagar sueldos. Y esperamos que ahora el intendente anuncie diferimientos de las licencias municipales”, dijo González.

Por su parte, Amman indicó que “Gutiérrez fue el único que entendió la situación”, y apuntó: “El esquema de tres meses a tasa cero es un gran aliciente”. Amman planteó un escenario muy complejo para que el sector pueda afronar sus compromisos. “La canalización de esta problemática se debe hacer a nivel nacional, ya que de ahí deben salir las decisiones más importantes. Hasta ahora no se han entendido las consecuencias de la crisis, ya que las empresas chicas y medianas están muy mal. Pero bienvenido que el gobernador haya entendido esta parálisis”, destacó el titular de la Asociación Hotelera y Gastronómica.

Hubo más de 400 solicitudes de créditos blandos

El vicegobernador de la provincia, Marcos Koopmann, informó ayer que hubo 480 consultas por los créditos que lanzaron el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep).

Se trata de una línea de préstamos por un total de 2600 millones de pesos para que las pequeñas y medianas empresas, los monotributistas y autónomos puedan hacer frente al pago de la nómina salarial y funcionamiento de sus emprendimientos.

Koopmann recordó que, durante los primeros tres meses, el interés estará subsidiado por el BPN. Los beneficiarios tampoco abonarán gastos de comisión.

Para el caso de las pymes se pedirá una nómina de empleados y los emprendedores e independientes que no califiquen para un crédito bancario podrán obtener hasta 150 mil pesos con seis meses de gracia, a través del Iadep.

