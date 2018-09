El croata Luka Modric ganó el premio The Best

Los premios The Best ya tienen a sus ganadores. El croata Luka Modric se llevó la mayor distinción mientras que el premio al mejor gol del año fue para el delantero del Liverpool Mohamed Salah, uno de los tres aspirantes al premio The Best al mejor jugador, junto con el mediocampista del Real Madrid y Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus.