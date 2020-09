El cruce entre el equipo de C5N y un vocero de la Policía Bonaerense

Desde Puente 12, donde se encuentra el centro de comando del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni, el capitán Díaz, policía retirado y uno de los voceros del conflicto, sostuvo que buscaron "una mesa de diálogo junto con personal en actividad, retirados y heridos", pero, según precisó, no encontraron "diálogo, ni solución". "Queremos solucionar este conflicto y nos da mucha lástima que el ministro Berni no quiera venir a solucionar el problema", contó.

Ante esa respuesta, Antonio Fernández Llorente señaló: "Ningún gobernador va a negociar con sediciosos, ustedes están rebelados, lo dice el código penal".

A partir de allí comenzó la pelea. "Ustedes desde hoy temprano nos están faltando el respeto. C5N tratándonos de coimeros, que cobrábamos coimas. Y acá no hay nadie que haga eso", manifestó Díaz. Mientras la discusión continuaba y las acusaciones se mezclaban al aire, Fernández Llorente le pidió al policía que "no lo corra", pero Díaz, lejos de abandonar la pelea, salió al cruce y contraatacó: "Y usted no me venga a correr con que estamos haciendo sedición".

"Es una vergüenza que el gobierno nos pague 40 pesos la hora. No puede ser que el personal no tenga chalecos, que no haya barbijos en una situación de pandemia, ¿qué golpe estamos dando?", siguió el oficial.

En ese momento intervino Daniela Ballester, compañera de Fernández Llorente, quien preguntó filosa: "¿En qué sustentan que no tienen respuesta? Porque en cuatro años, el Gobierno anterior no les dio ninguna respuesta. Y el reclamo es ahora con un Gobierno que recién se inicia en medio de una pandemia. ¿Por qué dice que no le dan respuesta si ya se anunció un aumento de salario?".

"Vamos a ponernos en claro, estamos pidiendo que venga un político a destrabar esta situación. Queremos que lo hagan por escrito y queremos que no hagan sumarios a ningún personal policial. No cambiemos las cosas", reclamó Díaz y pidió a los funcionarios que "den la cara" para destrabar el conflicto.

"Ustedes quieren ver al gobernador de rodillas", le recriminó el periodista; y mientras Díaz se quitaba los auriculares para dejar el móvil, el periodista de C5N cerró: "Son un grupo de sediciosos y vos tenés la cara de piedra".