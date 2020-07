El cupo laboral trans se tratará en la próxima sesión

La propuesta apunta a que se garantice un piso del 1% del personal en la Municipalidad para trabajadores y trabajadoras transexuales, travestis o transgénero. Se trabajó en varias instancias de comisión a las que fueron invitadas las voces protagonistas de la comunidad trans.

Si bien la mayoría del cuerpo votó a favor de su tratamiento, no reunió los votos necesarios que exige el reglamento interno. Ante la negativa, la impulsora del proyecto, Cecilia Maletti, pidió la reconsideración de la votación y apeló al cambio de opinión de sus pares. Tampoco alcanzó los positivos necesarios, por lo cual su tratamiento se realizará en la próxima sesión ordinaria del 13 de agosto y el tema estará incluido en el orden del día.

"Es un proyecto que ya se debatió, que tuvo el consenso en comisión y públicamente se hicieron las manifestaciones de que este proyecto tiene los votos necesarios para que la Municipalidad lo aplique. No hay ningún motivo para retrasar este tratamiento", expresó Maletti.

"Hoy por hoy no se da el tratamiento sobre tablas de un proyecto que ya se manifestó que se va a aprobar por los mismos que hoy se niegan a aprobar. Entonces me llama la atención. El proyecto ya tiene los votos necesarios para aprobarse, inclusive la voluntad política del intendente de llevarlo adelante. ¿Qué estamos dilatando?", insistió Maletti.

https://twitter.com/cecimaletti/status/1283821998444105728 Lamentamos no haber reunido hoy los votos para el tratamiento sobre tablas, pero en la próxima sesión lograremos que Neuquén tenga #CupoLaboralTrans. Los derechos negados históricamente a la comunidad LGBTIQ no pueden seguir esperando. — Cecilia Maletti (@cecimaletti) July 16, 2020

Al momento de tomar la palabra, tanto el concejal José Luis Artaza (Juntos por el Cambio) como Rocío Casamayor (UCR), refirieron que acompañarían la iniciativa, pero ambos se negaron a que el tratamiento sea este jueves.

"Desde el bloque ya manifestamos nuestra posición. Lo que sí vamos a hacer es seguir con el cumplimiento tanto de la carta orgánica como del reglamento interno de esta institución. Por ese motivo no vamos a acompañar el "sobre tablas". No quiere decir que no vamos a acompañar el proyecto", dijo Casamayor. "No tenemos que dar una respuesta a las ponchadas", afirmó, aunque el tratamiento "sobre tablas" de un proyecto se realiza de igual forma que otros.

Hoy nos vamos con mucha tristeza porque algunxs concejales decidieron no acompañar el tratamiento sobre tablas de un proyecto que viene a reconocer los derechos básicos del colectivo travesti/trans como lo es el trabajo digno. https://t.co/zIfSobdZEX — Ana Servidio (@ServidioAna) July 16, 2020

En igual sentido se pronunció Artaza, quien afirmó: "Seguramente vamos a apoyar el proyecto, pero siempre hemos planteado que sobre tablas íbamos a tratar temas de Covid, temas urgentes y demás".

Según expresaron diversas concejalas, en la comisión de labor parlamentaria se había acordado en pedir el tratamiento "sobre tablas" en la sesión ordinaria de este jueves, aunque esto no fue reconocido por algunos ediles. Artaza aclaró que "de ninguna manera había acuerdo, por lo tanto nosotros no incumplimos ningún acuerdo".

"Si yo doy la cara y digo que lo voy a aprobar, nunca podría hacer estas cosas. Todos nos podemos equivocar. ¿Pero faltar a la verdad, mentirle al colectivo trans en la cara cuando son el sector más postergado de nuestra ciudad?", apuntó por su parte Ana Servidio (Frente de Todos), otra de las autoras del proyecto, quien recordó que "este proyecto no data de hace tres meses, lleva años tratándose en el Concejo Deliberante".