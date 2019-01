El defensor que admira a Cristina por el que River pidió condiciones

El número "2" surgió de las inferiores de Boca y con sus apenas 22 años se ganó un lugar en la "T". Al conjunto de la Docta llegó en 2016 y desde entonces jugó 65 partidos. La información fue confirmada por el presidente del club tallarín, Andrés Fassi, quien en declaraciones al medio digital Doble Amarilla sostuvo: "Recibimos sondeos de allegados a River por Juan Cruz Komar. Veremos si presentan algo formal en estos días".

Por ahora se trata de trascendidos y en la provincia mediterránea están a la espera de alguna propuesta formal. En caso que River pida cotización, Talleres no se bajaría de los 3 millones de dólares por el 100 por ciento del pase. El jugador tiene contrato hasta 2021.

Su militancia

Ya es conocido el compromiso político del futbolista y su simpatía con el kirchnerismo. Son varias las entrevistas en las que manifestó su deseo de que Cristina Fernández vuelva a la Presidencia, además de apoyar abiertamente a las agrupaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Mediáticamente su filiación política tomó trascendencia en 2017 cuando en una entrevista brindada al diario Tiempo Argentino sostuvo que en el plantel de Boca que integró -entre 2014 y 2015- "había muchos gorilas".

Este sábado, el diario La Voz publicó un mano a mano y el defensor volvió a dejar clara su postura: "Yo creo que sí (que Cristina debe ser candidata). Que es la que mejor puede conducir a la oposición y la que más votos tiene. Es la que trae la carne para el asado. Si la querés dejar afuera te puede mandar a que comas la ensalada (risas). El objetivo debe ser que Macri no sea reelegido. Si es ella, mejor. Y si no y se da una unidad opositora, también lo voy a avalar, para no caer en los personalismos".

¿Komar mantendrá su sueño de estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba -según le reveló a La Voz- o la tentación de jugar en River lo hará mudarse?

