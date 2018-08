"El desarrollo de Vaca Muerta no tiene techo"

“Vaca Muerta no tiene techo y lo que vi es que todos los actores están convencidos de esto”, aseguró Gutiérrez. Sostuvo que el desarrollo de esta formación geológica se puso en marcha originalmente para salvar un problema estructural de autoabastecimiento energético pero que hoy, “con los números arriba de la mesa”, el horizonte es mucho más amplio.

“Esto que tenemos hasta ahora se hizo sólo con 600 kilómetros cuadrados de los 30 mil que componen Vaca Muerta, y con un 10% del total de la inversión comprometida, que va a llegar a 160 mil millones de dólares. Es la mayor inversión en un polo energético de América Latina”, destacó.

El mandatario neuquino ratificó lo publicado por este diario con relación a que tres áreas en este año pasarán a la etapa de desarrollo masivo para llegar a seis o siete durante el primer semestre de 2019. A su vez, y de modo general, destacó que el planteo para las compañías en la mesa conformada en Loma Campana fue que adelanten sus inversiones, dejando atrás las etapas de exploración y pilotos.

“Los resultados obtenidos, el precio internacional del petróleo y una relación de monitoreo permanente, todo esto da lugar para que las compañías pasen a desarrollos masivos”, apuntó.

Resaltó que en la actualidad el 62% del gas y el 50% del petróleo que hoy se produce en Neuquén es no convencional y que “hace dos años atrás nadie imaginaba” eso. De paso, aprovechó para lanzar un tiro por elevación a quienes en su momento manifestaron críticas respecto de la actividad hidrocarburífera. “Hasta hace poco algunos decían que Vaca Muerta estaba más muerta que nunca. Ahora, alineado el precio del petróleo, están dadas todas las condiciones para acelerar inversiones, y esto es lo que vamos a buscar”, dijo.

3 desarrollos masivos comprometieron las petroleras para el resto del año en Neuquén.

Pidió revisar impuestos

Gutiérrez informó que uno de los temas que surgieron en la reunión de Loma Campana fue el planteo que hizo el presidente de Shell, Teófilo Lacroze, de igualar la legislación impositiva del desarrollo de no convencionales con otros países, donde existe una desgravación acelerada de la amortización de bienes de uso. “Esto quiere decir que se puede deducir más rápidamente la inversión que se hizo en una maquinaria o en la construcción de una infraestructura civil. Se acelera la deducción y se paga menos impuesto a las ganancias”, explicó el gobernador. “En cuencas hidrocarburíferas de otros países esto está vigente y fue un planteo que quedó pendiente en su momento cuando se trató la rapidez en las aduanas para incorporar equipos, disminución de aranceles o el compromiso de no establecer retenciones a la exportación de petróleo y gas y un sendero de precios para el gas no convencional”, dijo, y recordó que todo eso se cumplió y que lo pendiente “no justifica que haya un retraso en inversiones”.

