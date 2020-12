El deseo post mortem de Maradona, vinculado al Kirchnerismo

"¿Y a quién eligió? A Javier Grosman. ¿Por qué? Lo desconozco. ¿Quién es Javier Grosman? Fue le que hizo, entre otras cosas, esa magnifica fiesta del Bicentenario por las calles de Buenos Aires. Durante la presidencia de Cristina (Kirchner) montó Tecnópolis. Es un publicista muy reconocido en el mundo. Un tipo que está acostumbrado a organizar shows masivos", recordó Rial.

"¿Por qué Diego lo eligió a Grosman? Lo desconozco. Calculo que será por dos razones: una cosa política, ideológica, pero también porque le reconoce al tipo que es un talentoso. Diego imaginó para él una especie de museo itinerante con todo lo que está en conflicto más todo lo que traía en un container", indicó el conductor y agregó que el exfutbolista quería que su cuerpo embalsamado sea parte de la exhibición.

"Yo no sé que valor tiene esto, si tiene valor jurídico", aclaró el conductor de América haciendo alusión al documento que expresa el deseo de Diego. "La pregunta es: ¿era un deseo o era parte del delirio que ya estaba viviendo Diego? Es fuerte que alguien diga 'yo quiero que me embalsamen y estar en mi propio museo'. A mi me llama la atención de cómo quería ser recordado. Digamos la verdad: esto a mi me parece descabellado", lanzó y agregó que fue Maradona conoció a Grosman a través de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien los presentó tiempo atrás.