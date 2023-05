El desesperado pedido de Nico Tagliafico a Pep Guardiola por Julián Alvarez

Nicolás Tagliafico , el ex defensor de Independiente y actual jugador del Lyon de Francia, prendió un stream mientras miraba las semifinales de la Champions. El también campeón del mundo miró el partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid acompañado por sus seguidores . Durante la transmisión, no escatimó en halagos y elogios para su compañero de selección, Julián Álvarez , delantero Ciudadano.

"¿Entró, entra Julián? ¡Vamos!", empezó diciendo el defensor. Minutos antes había declarado que no tenía una preferencia en particular acerca de quién debía ganar la presente edición de la UEFA Champions League. Dijo: "mi corazón está con el Inter, pero me gustaría que el City gane la primera. El que salga campeón va a estar bien".