El desgarrador relato de un hombre que no ver a su padre antes de morir

“Estoy parado en la entrada de la ciudad de Chivilcoy, con mi papá en grave estado y no me dejan entrar, con todos los permisos tanto del Gobierno por 24 horas, como el certificado de su médico y no me permiten entrar. Hace más de 50 minutos que me tienen parado”. escribió Claudio Parente en su muro de Facebook el viernes pasado, por la tarde al no poder llegar al geriátrico donde se encontraba su padre.

Tras la gran repercusión que tuvo su mensaje, ese mismo viernes, a la noche, recibió una llamada del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien le dijo que regrese el día siguiente, prometiéndole que “la ruta iba a estar despejada”. Sin embargo, el sábado por la mañana, en pleno trayecto, recibió la noticia más trágica: su padre falleció y él no llegó a tiempo.

“Lo despedí en la sala velatoria, con el cajón abierto; es fatal verlo a mi papá ahí cuando le podía haber dado un beso en vida. Lo que hicieron es de lo más inhumano”, relató Parente, entre lágrimas, en diálogo con radio Mitre.

“Yo iba con el permiso del geriátrico, con el permiso del Gobierno, estaba autorizado, tenía todo en regla, hace 10 días pude entrar sin ningún problema. El intendente dice que me pusieron al costado y no me retuvieron, dos horas estuve retenido”, aseguró.

“Cuando iba llegando a mi casa, me llama el intendente Britos, diciéndome que me vuelva, pero ¿qué iba a llegar a las 3 de la mañana a Chivilcoy? ¿En el geriátrico me iban a abrir las puertas? Que él me mandaba un auto y se ocupaba de todos los gastos, pero un auto que salga de Chivilcoy hasta La Plata y después de nuevo a Chivilvoy llego a las 5 de las mañana. Entonces ¿qué hago? Volví a viajar al otro día, a las 7 de la mañana, y me avisa el doctor Girotti que mi papá había fallecido. No pude despedirme”, añadió.

Claudio manifestó que tanto el intendente Britos como los funcionarios municipales deberían “autoecharse, porque las órdenes eran de la cúpula y no de los trabajadores que hacía su trabajo”.

En tanto, el jefe comunal, expresó: “No me enteré en ese momento, me hago cargo como responsable de municipio de la falla que cometieron de no dejarlo ingresar. El error surge porque cuando él les dice a los empleados que va al geriátrico, y acá, como en muchos municipios hay prohibición de ingreso a toda persona que viene de lugares con circulación comunitaria salvo que sea para situaciones autorizadas. Ese fue el grave error, porque tenía los permisos”, agregó.

Embed

El caso de Claudio Parente es similar al de Solange Musse, la mujer de 35 años que murió en Alta Gracia de un cáncer de mama sin haber podido ser despedida por su padre, Pablo Musse, que había viajado en vano desde Neuquén para verla.

En los últimos días Pablo Musse denunció al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta violación de garantías nacionales e internacionales. Además, solicitó que el Gobierno suspenda las restricciones a la “libertad ambulatoria”.