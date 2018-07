En el envío de ayer, el ciclo alcanzó un promedio de 5,7 puntos, poco más de 3 puntos por debajo de Pasapalabra, que obtuvo una media de 9.

Con esto, las autoridades de la señal estarían decididas a dar por terminado el programa, sumándolo a su lista de fracasos, como el de Fanny, la fan.

Sol mostró los dientes

Con el supuesto final de Pampita online, Sol Pérez está aprovechando para sacar a la luz las internas del programa. Así, nuevamente salió al cruce de Barbie Simons, quien aseguró que fue maltratada por una productora.

“No sé cómo le da la cara, de verdad... Yo te puedo decir que ella a mí me maltrató”, lanzó la ex chica del clima, y contó detalles del día en que se fue llorando del programa: “Estuve en una reunión donde la producción le pidió a ella que bajara un cambio conmigo porque me maltrataba mucho y yo me iba llorando a mi casa. Cuando me gritó que me vaya a un noticiero, dijo que no me vio llorar... y yo me fui llorando. Todo el mundo me vio, entonces me parece que eso sí es maltrato”, señaló.