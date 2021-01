Deportes LMNeuquen Tevez El día en el que Tevez le prestó plata a Domínguez para pagar el hotel

El exjugador y panelista de ESPN confesó que le pidió 50 dólares a Carlitos, cuando eran compañeros en el Corinthians y nunca se lo devolvió.







El exjugador Sebastián Domínguez contó que en su paso por Corinthians de Brasil, Carlos Tevez le prestó 50 dólares porque no tenía para pagar el hotel. El exdefensor que ahora es parte del programa televisivo ESPN F90, sorprendió a todos los panelistas con su anécdota y además confesó que nunca le devolvió el dinero.

“Me vendieron a Corinthians por cuatro palos y algo, no cobré ni agarré nada con el presidente de Vélez de esa época. Yo era el capitán de aquel equipo campeón y Carlitos me presta 50 dólares porque no podía pagar el hotel”, comenzó relatando Sebastián. Y continuó: “Tenía un 206 que había chocado, lo tenía en el taller y no lo había sacado, alquilaba el departamento donde había dejado los muebles y Tevez me prestó esa plata que nunca se la devolví”.

Al nombrar que se había alojado en el hotel Hilton, los demás periodistas del programa comenzaron a reirse de Domínguez, que se intentaba defender. “Nos mandó el club y nos dijo que hasta tal día corrían los gastos por Corinthians. Y como el club no pagaba el 15%, no largaban el transfer y yo no cobraba. Estuve un mes con contrato, pero sin sueldo”, aclaró.