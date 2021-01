Marcó un gol de arco a arco y luego pidió perdón

“Estaba demasiado ocupado gritándole a Podge, porque pensé que debería haber agarrado el balón. Estaba tratando de meterlo, pero tuve un rebote afortunado y pasó por encima del portero con la ayuda del viento ”, explicó King y agregó: “Los muchachos me preguntaban por qué no celebraba, pero es el sindicato de porteros y hasta le pedí disculpas después del partido. Dije que lo siento y si fuera al revés me gustaría pensar que él me lo pediría".

image.png

“El viento soplaba muy fuerte, pero el rebote fue increíblemente afortunado. Casi tuve uno en mi contra cuando jugamos contra Morecambe en casa el año pasado, cuando apenas logré sacarlo. Sé lo que es estar en el extremo receptor. Se sentía raro, no sabía cómo reaccionar. Los chicos decían que debería haber corrido hasta la otra esquina para una celebración ", contó.