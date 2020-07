El día que Boca llegó a Neuquén: fútbol y fiesta

Claro que la expectativa era enorme porque entre las estrellas boquenses que venían de visita había siete jugadores que habían disputado el Mundial de Fútbol de Inglaterra en julio de ese mismo año.

Por las calles de Neuquén no se habla de otra cosa que del partido. Todos preguntaban a sus amigos y familiares si irían esa noche a la cancha de Pacífico. Nadie se lo quería perder, pero no porque hubiese un interés por el resultado, es que venían grandes figuras que tal vez, muchos no volverían a ver en toda su vida.

La fiesta comenzó mucho más temprano cuando el avión de la empresa Austral aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, que se vio colmado de simpatizantes que fueron a recibir a los boquenses. La Policía neuquina también realizó una guardia de honor para recibir a los visitantes.

boca-pacifico-04.jpg

Apenas se abrió la puerta del avión y comenzaron a bajar los jugadores, hubo una ovación generalizada a modo de recepción. Luego se realizaron numerosas actividades sociales con el plantel que incluyeron un asado a la criolla en una quinta, visitas a distintos lugares de la ciudad, incluida la cárcel U9, donde los ídolos xeneizes dialogaron y firmaron autógrafos a los presos que tampoco querían perderse la posibilidad de verlos personalmente.

A medida que fueron transcurriendo las horas, la expectativa del pueblo fue creciendo cada vez más. Nadie se quería perder el partido. Así, desde temprano la cancha de Pacífico comenzó a llenarse de simpatizantes a tal punto que, cuando comenzó el partido, no había un solo lugar disponible, según las crónicas de la época.

Antes de iniciado el encuentro, se realizó una pequeña ceremonia para festejar los 50 años del club neuquino. Los jugadores de Boca tomaron una bandera con los colores de Pacífico y la hicieron flamear delante de todos los hinchas.

Boca formó con Roma; Magdalena y Marzolini; Simeone, Rattin y Más; Luna, ,Angel Clemente Rojas, Alfredo Rojas, Menéndez y González.

boca-pacifico-03.jpg

Pacífico lo hizo con González; Aguirre y Pelliza; Alegransa, Rosas y Romano; Mariscurrena, Blanco, Desimón, Navales y Salina. El árbitro fue Eduardo Elías (AFA).

El partido fue entretenido y el resultado final fue lo de menos. Boca lo ganó 2 a 0 con goles de Angel Clemente Rojas y Marcos Zarich, pero todos los asistentes terminaron festejando y ovacionando a ambos equipos.

Neuquén vivió una fiesta inolvidable que quedó plasmada en crónicas de la época y en las decenas de fotos que se tomaron para inmortalizar aquel momento.

Pasaron 54 años de aquella celebre visita. Muchos neuquinos todavía la recuerdan.

boca-pacifico-01.jpg

Una recaudación que batió récords. Tal como estaba previsto, la recaudación lograda en el partido de presentación de Boca superó holgadamente todos los récords anteriormente establecidos en Neuquén. La taquilla de ese amistoso alcanzó los 2.150.000 pesos la que en relación con la cantidad de habitantes fue realmente fabulosa.

-> Los jugadores “abrumados bajo el peso de una inmensa cordialidad”

La revista “Así es Boca” publicó una amplia cobertura de la visita que hizo el equipo xeneize a Neuquén. En las 6 páginas de cobertura que le dedicó, resaltó la calidez de los neuquinos ante la llegada de las máximas figuras del equipo, muchas de las cuales habían integrado la selección nacional que participó en el Mundial de Inglaterra.

boca-pacifico-05.jpg

“Un clima de fervor presidió la presentación de nuestra escuadra superior en esta lejana ciudad sureña”, indicaba un artículo de los enviados especiales de la revista.

En el extenso artículo la revista resaltaba que “a la llegada del avión al aeroparque neuquino, prácticamente toda la población se había congregado para la recepción. Se sucedieron las efusividades, concentradas especialmente en los jugadores que fueron integrantes de la selección argentina”. Sostenía además que “desde el momento del arribo hasta la partida hacia Buenos Aires, los integrantes de la embajada boquense vivieron abrumados bajo el peso de una cordialidad que se les brindaba a cada paso”.