El día que el Rojo neuquino entrenó con barbijos y el país se hizo eco

Fue exactamente el 23 de abril del 2015 en La Chacra. Ese día el plantel albirrojo fue pionero a nivel deportivo en el uso de barbijos, tan común en estos tiempos de coronavirus entre los ciudadanos. Se debió a los efectos causados por la erupción del volcán Calbuco, en Chile. Entonces, para no suspender el entrenamiento de un conjunto que era protagonista en el Federal A y esperaba ilusionado el cruce con Racing de Avellaneda, por la Copa Argentina, se dispuso protegerse de las cenizas que contaminaban el ambiente con el tapabocas.

Las imágenes difundidas en exclusiva por LM Neuquén se viralizaron y dieron vuelta por toda la Argentina y el mundo.

"Había de todo. Compañeros con barbijos y también otros que usaban mangas de camisetas porque nos sorprendió de golpe y no alcanzó para todos. Fuimos los primeros en usar esa medida de higiene", recuerda Berra, actual capitán albinegro, en plena cuarentena desde su casa neuquina.

Manolo ya había padecido otro fenómeno similar que lo complicó aún más y trastocó un poco sus ilusiones la vez que dio el salto. "En 2012 jugaba con Brown de Madryn la B Nacional, uno que había viajado para todos lados en colectivo con equipos del Argentino A, decía 'bueno ahora me tocan los viajes en avión'. Pero los primeros 6 ó 7 meses fueron en micro por el volcán chileno, hasta una vuelta tuvo que volverse el avión por ese inconveniente", rememora.

A Víctor Manchafico, hoy defensor de Villa Mitre no le quedó el mejor recuerdo de la experiencia. "Te costaba mucho respirar y era incómodo", asegura. Y, entre risas, se refiere a la forma en que reaccionaron ante una circunstancia tan particular e insólita. "Fue raro, me acuerdo que llegamos y estaba Gustavo (por Coronel) esperándonos con un barbijo para cada uno, pensé que era joda pero tuvimos que practicar así. Algunos se lo sacaban porque de verdad que no podías respirar normal... Después si vimos por varios canales que salíamos entrenando así".

También contactamos a la leyenda viviente del club, el ídolo Lalo Porra. "Fue raro entrenar con barbijo, te ahogabas mas rápido y costaba cambiar el aire pero algo muy lindo a la vez porque no dejamos de entrenar y prepararnos para el gran partido contra Racing de Avellaneda que para nosotros, la familia de Independiente fue hermoso y todavía recuerdo la gran cantidad de gente en la cancha de Lanús", se emociona al repasar la anécdota el también apodado Mago, mientras prepara pan casero junto a su pareja.

¿Es posible entrenar con barbijos en tiempos de pandemia?

Por cómo viene la mano, no resulta descabellado suponer que en los regresos a los entrenamientos algunos clubes usen el mismo recurso al que apeló en su momento el Rojo, en este caso para mantenerse a resguardo de la pandemia. ¿Qué opina uno de los máximos referentes del fútbol regional?

"No sé si es viable, es un tema mucho más complejo, en ese momento que lo usamos en Independiente era prevención de no respirar las cenizas pero no te producía nada, más que un picazón o una alergia. En este caso es un tema de vida ó muerte, muy delicado", analiza Berra.

Más contundente aún, Manchafico, con paso por las inferiores de San Lorenzo, sostiene: "No creo que se puede implementar para jugar. Sería anormal tener que jugar así. Por ahí para practicar puede llegar a ser pero dudo que te puedas acostumbrar a algo así".

"Ahora tenemos otro partido importante pero no es Independiente el que lo juega sino toda la Argentina y para llegar bien al final tenemos que ser responsables y usar el barbijo para cuidarnos entre todos porque este partido lo ganamos todos juntos", arenga, por último, Porra.

Lo cierto es que el Rojo se anticipó de alguna manera a esta "triste moda" de los tapabocas. Donde hubo cenizas, el recuerdo queda...

