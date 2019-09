El día que Luciana Salazar anunció la vuelta del "cepo"

luciana salazar on Twitter Volvemos al cepo?? Pero lo podriamos definir a corde al Pro “el cepo cheto” — luciana salazar (@lulipop07) August 30, 2019

Ese día, Luli fue blanco de decenas de burlas y críticas. "Sin dudas alguno de tus muchos implantes se pinchó y esta largando siliconas al torrente sanguíneo. De ahí llegan al cerebro y te hacen decir todas estas idioteces..."; "Por Dios, no es momento de chiste nena...", dijo uno. "Pelotuda. Mantenida. Q sabés lo q es trabajar... no te va la ironía en estos momentos. Hay mucha gente q sufre. Idiota”; “Vos vivís en La Matanza, no? Resulta que ahora Cambiemos es cheto, y vos Eva Perón... Es una joda, no? El plástico es tóxico, no hay dudas!", fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

Laura Benitez on Twitter No, luli, no volvimos al cepo... estamos tratando de que no prendan fuego todo todos los dias... por nuestros hijos, aunque dudo que te importe la tuya porque vos cobras en dolares trabajando seguro no?? — Laura Benitez (@laubenitez8) August 30, 2019

Alondra on Twitter hey el boludo que le escribe, ella es bastante tarada para exponerla más, pagale en silencio. @martinredrado tendrías que haber puesto su nombre en un frigorífico — Alondra (@mcbueras) August 30, 2019

eva florencia montes on Twitter Hueca idiota!!! — eva florencia montes (@efm25) August 31, 2019

Oscar J. Iannelli on Twitter Vos vivis en La Matanza, no? Resulta que ahora Cambiemos es cheto, y vos Eva Perón... Es una joda, no? El plástico es tóxico, no hay dudas! — Oscar J. Iannelli (@osquia18) August 30, 2019

ṀäüṛüṠäüṛüṠ on Twitter Sin dudas alguno de tus muchos implantes se pinchó y esta largando siliconas al torrente sanguíneo. De ahí llegan al cerebro y te hacen decir todas estas idioteces... — ṀäüṛüṠäüṛüṠ (@maurusaurus) August 30, 2019

Con la publicación del DNU, Luli salió a la carga y fue contra todos. “A todos los que me insultaron o me ningunearon por haber puesto que se venia el “cepo (cheto)” el otro dia. Les dedico la canción que cantamos con mi hija “ la lechuza la lechuza hace shshsh hace shshsh todos calladitos como la lechuza que hace shshshsh”, tuiteó y siguió escribiendo: “Descontrol y gritos en Olivos. Le piden a referentes políticos que lo controlen”.

luciana salazar on Twitter A todos los que me insultaron o me ningunearon por haber puesto que se venia el “cepo (cheto)” el otro dia. Les dedico la cancion que cantamos con mi hija “ la lechuza la lechuza hace shshsh hace shshsh todos calladitos como la lechuza que hace shshshsh “ — luciana salazar (@lulipop07) September 1, 2019

