El Dino da la cara por todos los neuquinos

El orden y el juego aéreo fueron los principales argumentos del Dino, que en la primera mitad gozó de dos chances netas de gol, a los 8 con un centro que salió al arco por parte de Hugo Silva y minutos más tarde con el cabezazo solitario del mismo delantero que no acertó al arco.

La Amistad contó las suyas a los 10 con un tiro de esquina de Alexis Villacorta, que cabeceó con mucho peligro Nelson Seguel, y a los 34 con una llegada franca de Rubén García, quien no pudo bajar la pelota ante el pique alto sobre el sintético. Ya era por lejos un partido mucho más entretenido que el de la ida en el oeste neuquino, pero el tiempo se consumía y el local no quería saber nada con los penales.

La vuelta de los vestuarios mostró a un once cipoleño decidido a presionar en campo rival y a un Maronese expectante.

García buscó sorpresa de media distancia a los 16 y Aldalla se lo tapó a Mauricio Villa a los 17, pero de esa misma jugada se sirvió el tiro de esquina que cabeceó Luciano Salomé para el ingreso franco del Goldo Henry Sáez, que no falló y se llenó la boca de gol.

Con la ventaja tan deseada, el pecado deportivo del local fue no aguantar un poco más el resultado. Maro se lo empató en otro córner a los 23 cuando Ignacio Sánchez, que había ingresado desde el banco por la lesión de Luciano Levia, saltó más que ninguno y de un frentazo dejó todo como al principio.

Siguió siendo La Amistad el más ambicioso para intentar ganarlo y pasar de ronda, pero no lo consiguió. Y entonces llegaron los penales, con aciertos de parte de Nahuel Massimiro, Sánchez y Bernardo Delviso para los neuquinos. Villacorta, Villa y Alexis Esparza no anotaron para los de Diego Landeiro, a quienes se les hizo poco con los gritos de Sáez y Leonardo Alfaro para torcer su destino en un torneo que, por lo invertido, se esfumó mucho antes que lo imaginado. Maronese tuvo revancha desde los doce pasos, ya que en el Federal C del 2018 perdió la final frente a Argentinos del Norte por la misma vía. El Dino ahora va por J. J. Moreno.

Sáez: “Creo que fuimos un poco más que el rival”

Henry Sáez apareció en el oeste y también ayer en Cipolletti, pero sus tres goles no alcanzaron para llevar a su equipo a la segunda fase del Regional Amateur.

El Goldo Sáez marcó de penal en el cruce de ida, y ayer anotó el 1-0 parcial y luego convirtió el penal cuando fue su turno.

“Estamos muy tristes porque, en el balance de los partidos, creo que fuimos un poco más que el rival y nos quedamos con las manos vacías. Ahora queda todo muy lejos”, manifestó el delantero cipoleño, una de las figuras del paso de La Amistad por el Regional.

5 Los partidos invictos de visitante de Maronese

En la fase de grupos, venció 1-0 a Pacífico, Rincón y Don Bosco de Zapala, e igualó sin goles en Bariloche. Ayer empató con La Amistad y ganó en los penales.

El héroe: Aldalla, la figura

En el día del arquero, el 1 de Maronese, Alan Aldalla, se convirtió en el héroe de la clasificación, porque atajó dos remates e intimidó a Alexis Esparza, quien desvió su disparo.

Tanto Aldalla como Guillermo Ferreyra estuvieron a la altura en la definición por penales, porque el cipoleño también le atajó el remate a Alfredo Troncoso. Pero la tarea del arquero de los neuquinos fue preponderante.

“Estas definiciones son dramáticas, pero el equipo estuvo sólido todo el partido”, manifestó el arquero, quien se mostró orgulloso de su equipo por la clasificación.

“Somos esto, así es Maronese. Me tenía fe en que de visitante podíamos pasar y acá estamos, seguimos en el torneo”, manifestó Aldalla, quien en la semana había declarado que al Dino no le pesaba definir la serie como visitante.