El Dipy furioso: denunció a un periodista y explotó contra Brancatelli

“Hago público estos mensajes porque alguien debe sacarle la careta al @dipypapa. Fue capaz el muy miserable de robarle una canción a Agustín, su propio hijo. Despotrica contra el Gobierno Nacional y sus hijos cobran la ayuda IFE porque con lo que les pasa no les alcanza. Vo fijate...”, arrancó el periodista y siguió: “#Aclaracion Agustín no es el hijo de Dipy, es el hijastro o ex hijastro. La verdad es q le robó el tema Tomy, su hijo. El resto @dipypapa ¿Lo vas a desmentir? Hacete cargo, DIFAMADOR!!!”.

Junto a esto, Guazzora compartió una serie de capturas de un chat con el hijo de una de las ex parejas del cantante. “Tomy lo tiene como un héroe, todavía no se da cuenta. Adrián lo rechaza un montón. Tomy le pide que lo lleve así ve a su hermanito y Adrián ni bola. Él le manda plata una vez por vez y nada más. Escribió un par de letras, le pidió que lo ayude a grabar y una se la agarró él y sacó un tema”, reza un fragmento de la conversación.

Ante esto, el músico decidió accionar y compartió en sus redes sociales una denuncia por calumnias e injurias, en la cual desmentía totalmente los tuis del periodista. “Hola @GuazzoraE acá te envío una cosa. Léela hasta el final. Su llama denuncia. Espero tus disculpas públicas en todos los medios televisivos radiales y de redes sociales o vas a tener que responder con todas las de la ley. Loviu eze. Besurris”, posteó.

“Toda esta información fue totalmente desmentida tanta por el Sr. Martínez como por su hijo, y demuestra que el único afán del denunciado es difamarlo con el sólo fin de dañar su imagen, que es hoy altamente positiva debido al apoyo de una sociedad que se ve representada no por su música, sino por su pensamiento circunstancialmente opositor al actual gobierno nacional”, aclara parte del escrito que El Dipy viralizó.

Lejos de provocar el efecto deseado, Guazzora terminó burlándose de la publicación y aseguró que la denuncia no era real ya no aparecía el juzgado en el que se había realizado ni tampoco algún sello que lo avalara. “Jajajajaja gracias @dipypapa x reconocerme como periodista. Una pena no saber en q juzgado está, ni siquiera sello aparece. No iniciaste nada. Avísame cuando hayas hecho la denuncia.. No pensé q fueras tan cagón... Huevos como 2 fititos!!!”, le respondió.

En este momento fue donde hizo aparición Diego Brancatelli para bancar a su colega. “No le des cabida. Si le respondes y la seguís entrás en su juego. Necesita cámara. Lo mejor es ignorarlo. Ya lo dijo Fideo: su lengua va más rápido que su cabeza. Se hace el picante y cuando le decís algo, llora con una carta documento (dudosa) Eze, hay cosas más importantes”.

Tras insistir en que la denuncia era real, el Dipy cambió su foco de atención y fue contra Brancatelli, con quien ya tiene un largo historial. “#brancatellipelotudo Abro hilo... Tu programa me dio cámara. Me llamaron ellos. Y me siguen llamando. Te pinte la cara dos veces con verdades. Triste que Un funcionario publico como vos, defienda a una tipo que se metió con mi hijo con una mentira y exponiéndolo…. Triste que lloraste el dólar a 43 y hoy cerras bien el 0rt0. Vos cobras tu sueldo de la nuestra y no bancas a los ciudadanos que no son de tu partido. Te cagas en la gente laburante mintiéndole al pueblo por defender a tus líderes”, comenzó su descargo.

“Llamate a silencio tarado. Ya no podes caminar tranquilo por ningún lado salame. A mi putean y me quieren. Y así y todo nunca desactivo los comentarios. Sabes porque? Porque cualquiera puede opinar si esta o no esta de acuerdo con lo que digo. Libertad de expresión se llama”; “La corres que donas tu sueldo de pilar. Una chica de 15 años murió de desnutrición en tu partido. Calladito no? Asi son ustedes. Se cagan en la gente. Y encima, les tenemos que pagar ratas” y “Las cosas que te dije en la cara te las digo aca de vuelta: bájate el sueldo. Sos un s0ret3 de persona, ñoqui del estado y pel0tud0. Cierro hilo”, fueron los últimos tuis del artista contra Brancatelli.

