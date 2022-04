Embed

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $152,53 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $193,59.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de este miércoles con un saldo positivo de alrededor de US$ 25 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 173 millones; por su parte, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 66 millones, y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 277 millones.

¿Por qué el dólar blue bajó su cotización abruptamente?

Según publicó Clarín, son varias las razones que empujan a los dólares alternativos a la baja. Entre otras cuestiones, el acuerdo con el FMI alejó fantasmas al menos en el corto plazo dio el marco para que la calma llegue al mercado cambiario.

A esto se sumó el ingreso de divisas por la liquidación del agro, en medio de la suba de precios de los commodities que generó la invasión rusa a Ucrania y que permite que se genere una oferta fluida para bastecer la demanda.

También la incipiente suba de tasas que dispuso el Banco Central para las colocaciones en pesos contribuye a sacarle presión al mercado cambiario y descomprimir la demanda.

Con todo esto, en cuanto al dólar blue, la baja significó poco más de $26, desde su récord histórico de $222, para mi finales de enero.

¿Puede seguir bajando su cotización?

En cuanto a si hay margen para que el blue siga bajando, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, explicó que “ya no queda espacio para que los dólares paralelos sigan bajando”.

"Estos dólares están bajando porque hay apuestas a qué la inflación le gane a los paralelos en el corto plazo. Hay apuestas y movimientos en ese sentido. Eso explica en parte la calma de los paralelos. Después hay cuestiones estacionales también y la descompresión post filo abismo en enero que trajo el acuerdo con el FMI", indicó.

"Los operadores se encuentran expectantes de otra ronda de subas en las tasas por parte del BCRA en busca de poder mantener el clima de calma cambiaria y el mayor apetito por colocaciones en pesos, lo cual resulta crucial frente a las necesidades de financiamiento local", agregó el economista Gustavo Ber.

"Más allá de la pausa de los dólares financieros en los $ 190, a modo de descanso tras desinflarse recientemente, se extiende el apetito hacia el carry-trade ante apuestas a su continuidad a raíz de la estacional mayor liquidación de exportaciones durante el segundo trimestre", cerró Ber.